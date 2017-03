Clientii de Galaxy S8, ar putea beneficia de un program de restituire integrala a banilor in primele 3 luni

Pregateste Samsung un program de restituire integrala a banilor in primele 3 luni de zile, de la achizitia unui telefon S8?

Samsung va permite restituirea integrala a banilor cheltuiti pe un Galaxy S8, daca clientul va fi nemultumit de telefonul achizitionat, conform unei publicatii sud coreene. Acest lucru va putea fi facut in primele 3 luni de zile de la cumpararea unui S8, o strategie de marketing pe care producatorul sud coreean vrea sa o aplice anul acesta pentru a creste increderea clientilor in produsele sale dupa fiascoul suferit anul trecut cu modelul Galaxy Note 7.

Contactati in legatura cu aceasta posibila campanie de marketing, de catre presa din tara de origine a companiei, reprezentantii Samsung Electronics (din Coreea de Sud), nu au dorit sa comenteze pe acest subiect.

Samsung Electronics pregateste o serie de campanii publicitare care au ca scop cresterea imaginii brandului Galaxy si a increderii in aceasta gama de telefoane, campanii ce se vor desfasura inainte si dupa lansarea telefoanelor Galaxy S8 si Galaxy S8+.

In plus, Samsung va oferi o actualizare de software consistenta in prima jumatate a lui 2017 clientilor care achizitioneaza unul din cele doua modele Galaxy S8, care vor sosi echipate cu asistentul virtual Bixby, asistent ce are la baza inteligenta artificiala (machine learning) programata de catre Viv Labs, compania care a dezvoltat Siri pentru Apple si cea care a fost cumparata nu cu mult timp in urma de catre sud coreeni de la Samsung Electronics pentru a dezvolta ceea ce va fi Bixby.

Telefoanele sunt programate sa debuteze pe data de 29 martie, in cadrul unui eveniment ce va avea loc la New York.