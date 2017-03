Orange sprijina dezvoltarea comunitatii Smart City din Romania, cu tehnologie si servicii

La fel ca anul trecut Orange Romania continua sa se implice in programul Innovation labs, accentul anul acesta fiind pe zona Smart City si nu numai. Operatorul este partenerul principal al unuia dintre cele mai de succes evenimente organizate la noi cand vine vorba de zona de start-up-uri, tehnologie si inovatie. Innovation Labs este un program de pre-accelerare dedicat tinerilor programatori care doresc sa se lanseze intr-o cariera antreprenoriala tech.

Pe parcursul etapei de Hackathon a Innovation Labs 2017 ce s-a desfasurat simultan la Timisoara, Iasi, Sibiu si Cluj-Napoca (Bucurestiul a fost organizat cu o saptamana inainte), Orange a pus la dispozitia participantilor tehnologii diverse, precum LoRaWAN care sa ajute la dezvoltarea de aplicatii IoT (Internet of Things), acces la o serie de API-uri pentru solutiile de smart city implementate la Alba Iulia si nu numai, astfel incat dezvoltatorii sa foloseasca datele deja colectate pentru crearea de noi aplicatii ce pot imbunatati viata locuitorilor unui oras. Aici mentionam Orange Mobile si Fixed hotspots APIs, City Analytics API, API pentru primirea si expedierea de mesaje Application2Person, API-uri dedicate zonei Smart City, acces la tool kit-ul IoT ( 2 SIM-uri M2M cu trafic de internet si SMS national, , conectivitate LoRaWAN, acces la Orange Datavenue si suport tehnic, precum si acces la informatiile colectate de platformele Civic Alert si e-Alba Iulia.

Din 2014, cand Orange sustine Innovation Labs, s-au inchegat mai multe colaborari de succes cu echipe castigatoare. Dintre acestea mentionam colaborarea cu antreprenorul timisorean Radu Motisan, care a dezvoltat solutia de monitorizare a calitatii aerului, uRADMonitor. Motisan a fost unul din castigatorii editiei Innovation Labs 2016, iar, de curand, proiectul uRadMonitor a fost integrat in conceptul Orange Smart City de la Alba Iulia. Inainte de conceptul lansat la Alba Iulia, solutia sa de monitorizare a calitatii aerului a fost instalata in 10 autobuze din orasul Cluj-Napoca in care sunt instalalte si hotspoturi Wi-Fi. Detalii despre colaborarea lui Radu Motisan cu cei de la Orange Romania puteti gasi in articolele publicate de Radu.

O a doua colaboare de succes este cea cu Fullscreen Digital. Aceasta echipa a dezvoltat in 2014 solutia din portofoliul Orange, Retail Business Analytics. Solutia este acum configurata pentru a putea fi aplicata conceptului de smart city – si poarta denumirea City Analytics. Desigur, solicitarea ajutorului tehnic din partea Orange nu atrage dupa sine obligativitatea unei colaborari viitoare, asa ca orice echipa poate profita de oportunitate pentru a folosi cele mai noi tehnologii din domeniu pentru a-si dezvolta solutiile.

Orange doreste sa-si extinda actualul portofoliu de solutii smart in domeniul agriculturii. De asemenea, compania este in cautarea de parteneri pentru solutiile de catalog digital, managementul deseurilor s.a.m.d.

Weekendul trecut am participat la hackathonul Innovation Labs 2017 din Timisoara. La acest eveniment au luat startul nu mai putin de 15 echipe (peste 30 de tineri creativi si ambitiosi), care au prezentat o sumedenie de idei pentru produse inovatoare incadrate in cele 6 categorii de dezvoltare Smart Territories: Agricultura, Cyber-Security, Energie, Stil de viata si Sanatate, Retail si Smart City.

La finalul celor doua zile de eveniment de la Timisoara, juriul a avut misiunea dificila de a selecta cele mai bune 9 idei de produs cu potential disruptiv, alegand astfel echipele care vor continua dezvoltarea prototipurilor in etapa de mentorat (3 luni de zile) a Innovation Labs din Timisoara: Mindfully, Bike Tracker, Qivee, Safe Bit, Sensidev, IndexAR, SmartHab, ZeroCozi si Queet.

Spre exemplu, pe directia de Smart City sustinuta de Orange Romania, incarcatorul wireless dezvoltat de catre echipa Qivee faciliteaza incarcarea simultana a cel putin 5 dispozitive (telefoane, tablete, etc) astfel eliminand necesitatea mai multor prize.

Echipele care participa la Innovation Labs 2017, cat si cei care au un proiect aplicabil pe zona de Smart City, se pot inscrie pe platforma Imagine with Orange. Informatii in acest sens gasiti aici.

Pe 24 mai, in cadrul Demo Day, finalistii programului isi vor prezenta prototipurile in fata partenerilor, a reprezentantilor media si a potentialilor investitori, urmand ca echipele cele mai convingatoare sa fie premiate si sa beneficieze de sprijinul Innovation Labs si al sustinatorilor programului chiar si dupa încheierea acestuia.

Tot sub egida Innovation Labs, in zilele de 8 – 9 Aprile, va avea loc Hackathon-ul Innovation Labs din Alba-Iulia, in cadrul Smart City Alba Iulia 2018, proiectul pilot al celor de la Orange Romania. Inscrierile la acest eveniment incep pe data de 13 martie, iar cei interesati pot aplica online la adresa – www.innovationlabs.ro/register.

