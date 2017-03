Movado Connect – noi imagini si informatii despre colectia de smartwatchuri

La inceputul acestei luni, la BaselWorld (cel mai mai mare eveniment expozitional de ceasuri de mana din Elvetia si, probabil, din lume), brandul american de ceasuri de mana mecanice luxuriante, Movado, anunta primul sau smartwatch cu Android Wear 2.0, Movado Connect, dar pe care nu au dorit sa il prezinte public decat intr-o imagine desenata pe calculator. Insa la finalul acestei saptamani, Movado, a decis sa dea publicitatii alte cateva randari cu ceea ce va fi Movado Connect, avand la baza designul cu bulina (marca inregistrata a brandului).

Smartwatch-ul Movado Connect va fi comercializat abia din toamna insa deja trezeste interes prin design-ul sau minimalist si ecranul sau tactil-circular de cristal fara rama (edge-to-edge). In plus, vine cu platforma Google Android Wear, care ofera acces la o multime de aplicatii, precum YouTube, WhatsApp, Facebook, Google Fit, Alarma, To-Do list, Alarma, Music Player, Video Player etc, dar si posibilitatea de a customiza fata ceasului cu diferite limbi de ceas, fundaluri, cifre arabe / romanice, procent baterie, data, alarma si asa mai departe.

Colectia de ceasuri Movado Connect va fi disponibila din toamna in cinci variante cu bratara metalica sau curea din piele pe diferite culori.

Din pacate pentru fanii brandului Movado, producatorul nu a dorit deocamdata sa dezvaluie pretul de pornire al acestei game smart wearable, insa vom reveni cu detalii atunci cand compania va anunta ceva in acest sens.