Samsung va oferi telefoane Galaxy Note 7 reconditionate

Dupa publicarea rezultatului anchetelor care au facut lumina in cazul exploziilor telefoanelor Galaxy Note 7, au inceput sa apara zvonuri care, sugerau ca, Samsung Electronics, va refolosi o parte din aceste modele restrase de pe piata. Se pare ca zvonurile au avut un sambure de adevar in ele.

Samsung, a anuntat, astazi, 27 martie, ca o parte din stocul restras va fi redistribuit catre operatorii telecom si magazinele de retail interesate sa le achizitioneze si sa le comercializeze, dar numai sub atenta indrumare si inspectie a autoritatilor din tarile care vor permite acest lucru. Producatorul va face in asa fel incat sa poata recupera o parte din paguba creata de fiascoul phableturilor Note 7 care explodau (si e normal sa faca acest lucru).

Astfel, Samsung anunta o procedura compusa din trei pasi prin care compania este dispusa sa inlocuiasca, probabil, componentele de defecte cu altele sigure pentru a le putea vinde ca reconditionate celor interesati sa cumpere.

Pasul doi ar fi ca restul de modele ramase sa fie desfacute in bucati de catre companiile specializate pentru a se recupera componentele semiconductoare si modulele care includ camerele foto, acestea putand apoi fi utilizate ca mostre de test pentru productie. Nici noi nu am inteles exact ce a vrut sa spuna aici Samsung, insa, cu siguranta, ca producatorul va lamuri acest lucru in urmatoarele luni.

Pasul al treilea si cel final ar fi ca restul de componente ramase din aceasta mare reciclare de telefoane Galaxy Note 7, sa se extraga metalele pretioase precum cuprul, nichelul, aurul si argintul printr-un procedeu prietenos cu mediul, procedeul executat conform comunicatului Samsung de catre companiile specializate in procesarea si reciclarea produselor electronice.

La finalul comunicatului Samsung a mai precizat ca, ca parte a acestui intreg procedeu de reciclare a gadgeturilor sale compania isi va lua angajamentul de a contribui la testarea, cercetarea si dezvoltarea unor noi solutii de procesare si reciclare prietenoase cu mediul. Promisiunea se adreseaza Uniunii Europene.

Samsung a anuntat deja ca, anul acesta, va lansa modelul Galaxy Note 8, confirmand totodata ca aceasta gama nu va fi restrasa de pe piata, cu toate ca pe imaginea acestei serii de phableturi va ramane o pata neagra.

sursa