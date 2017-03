Shiki-Shima – Cel mai luxos tren din lume isi incepe calatoria in Japonia

Shiki-Shima, poate cel mai luxuriant tren de calatori din lume.

Calatoriile cu trenul nu sunt dintre cele mai comode, mai ales in Romania, insa, in Japonia, o astfel de calatorie poate fi un adevarat concediu, o oaza de relaxare. Si asta deoarece japonezii au construit un tren cu vagoane de tip apartament denumit — Shiki-Shima, care nu este altceva decat un hotel de 5 stele pe roti.

Cand vine vorba de tehnologie, asiaticii sunt fruntasi. Daca va mai amintiti ‘The Bullet Train’, primul tren de mare viteza pentru calatori, care a fost inaugurat tot in Japonia cu ani in urma. De aceasta data, niponii, introduc poate cel mai luxos tren din lume, tren care permite cazarea calatorilor in vagoane de tip apartament pe doua etaje, dupa cum se poate vedea in fotografiile date publicitatii de catre japonezii din spatele acestui proiect.

Trenul urmeaza sa-si inceapa calatoria din luna mai a acestui an si poate primi numai 34 de pasageri in cele 10 vagoane care includ apartamentele, un restaurant si alte doua locatii de recreere.

O calatorie de doar doua zile cu acest tren pentru o singura persoana costa nu mai putin de £2,300 (lire sterline) sau £5,400 pentru 4 zile de calatorie.