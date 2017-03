Andy Rubin, fondatorul sistemului Android pregateste un telefon revolutionar

Unul din parintii sistemului de operare Android se pregateste sa lanseze primul sau smartphone si ar trebui sa ne asteptam la ceva revolutionar, anunta presa de peste ocean.

Dupa ce sistemul de operare mobil Android a ajuns la maturitate, unul din membri fondatori ai celui mai raspandit sistem de operare mobil la nivel global, Andy Rubin, hotarase, in 2013, sa se retraga din acest proiect, el preferand sa se concentreze pe robotica in cadrul Google, ca un an mai tarziu (in 2014) sa isi faca iesirea oficial din compania Google (acum Alphabet) pentru a-si incepe propria afacere.

In 2015, Andy Rubin a lansat primul incubator de start-up-uri din America al caror focus este zona de hardware si, iata ca, la doi ani distanta acesta lanseaza start-up-ul Essentials, start-up ce reprezinta intoarcerea lui Rubin pe piata de smartphone. Lucru confirmat chiar de Andy intr-un tweet postat pe reteaua de socializare Twitter alaturi de o fotografie in care apare partial un smartphone cu margini foarte subtiri la fel ca pe modelul Mi Mix, daca va mai amintiti.

Se zvonea inca din luna ianuarie 2017, ca Rubin pregateste debutul unei game de telefoane de top cu margini foarte subtiri si un sistem modular prin care aceste modele de smartphone vor putea fi upgradate hardware in timp. Din pacate, la aceasta ora, nu sunt informatii disponibile cu privire la caracteristicile telefoanelor start-up-ului Essentials si nici detalii despre ce tip de modularitate vor avea ele.

Credeti ca fondatorul sistemului Android va avea succes intr-o piata supra-saturata de telefoane smart?

sursa