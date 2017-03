Furnizorii americani de internet pot vinde istoricul browserului clientilor lor (lege adoptata)

Peste tot pe glob, dar in principal in Statele Unite si in Europa, se da o lupta puternica pe ceea ce se numeste dreptul la intimitate. Practic, una din cele mai importante resurse ale internetului. Noul petrol daca vreti. Companii precum Google si Facebook au primit nenumarate amenzi deoarece s-a considerat ca exploatau fara voie dreptul la intimitate al utilizatorilor.

Saptamana aceasta, in SUA, s-a votat o rezolutie de modificare a legii, care le va permite furnizorilor de internet din aceasta tara sa poata sa vanda istoricul browserului clientilor lor catre companiile interesate. Acest lucru este pe de-o parte benefic industriei de publicitate si companiilor furnizoare de servicii si produse deoarece vor putea targeta mult mai bine reclamele pentru a castiga noi clienti si astfel creste profitul vanzarilor, insa, pe de alta parte aceasta lege revizuita le va permite intr-un cadrul legal incalcarea dreptului la intimitate a clientului. Oricum furnizorii de internet stiu ce faci indiferent de ora din zi sau din noapte, insa vanzare acestui tip de informatii catre terti pentru profit este revoltatoare din punctul de vedere al multora, inclusiv al comisiei – FCC – insarcinata cu protectia consumatorului in SUA.

Aceasta decizie poate aduce cu sine o serie de reduceri de pret la abonamentul lunar la internet, ba chiar ar putea ajunge sa fie gratuit accesul la internet in Statele Unite, ISP-urile avand acum posibilitatea de a vinde acest tip de informatii cu caracter personal ce le poate aduce suficient profit pentru a putea oferi acces la internet gratuit. Insa cine isi doreste acces la internet gratuit, cand stie ca nu doar furnizorul care ii ofera accesul vede ceea ce clientul acceseaza online.

Singura solutie pentru clientii care nu doresc sa le fie calcata intimitatea online, ar fi sa apeleze la un serviciu de tip VPN (Virtual Private Network) pentru a encripta tot traficul de net care trece prin furnizorul local de internet, insa nici asa nu sunt 100% siguri ca VPN-urile nu ar putea face acelasi lucru. Si anume sa vanda ei la randul lor istoricul browsingului clientului.

O sa va intrebati de ce ne priveste pe noi aceasta problema a americanilor, deoarece este una dintre cele mai importante piete de pe glob si poate reprezentat un precedent periculos pentru restul. Nu mare ne-ar fi mirarea sa aflam ca acest tip de lege ar putea fi adoptata in Europa sau la noi.

Stirea vine aproape simultan cu cererea guvernului Marii Britanii, care cere comapniei Facebook Inc sa se acorde acces serviciilor de securitate la conversatiile criptate de pe WhatsApp pentru a preveni eventuale atacuri teroriste.

