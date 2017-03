Samsung anunta Galaxy S8 si Galaxy S8 Plus cu Infinity Display in cadrul unui eveniment transmis in direct din Statele Unite

In urma cu aproximativ o ora, s-a incheiat evenimentul cu presa organizat de Samsung Electronics la New York, unde producatorul sud coreean a lansat pe piata cele mai noi si mai performante telefoane ale sale cu Android, Galaxy S8 si Galaxy S8+ (plus).

Echipate cu ecran denumit Infinity Display de catre Samsung, telefoanele benecifiaza de panouri Super AMOLED curbate pe margini cu diagonala de 5.8″ si 6.2″ si rezolutie 1.440 x 2.960 pixeli. Carcasa telefoanelor beneficiaz de o rama metalica si de margini inexistente practic, telefoanele fiind un gadget ideal pentru vizionarea de continut video in format Ultra HD. De altfel, sunt singurele telefoane in acest moment certificate de UHD Alliance. Ambele telefoane sunt rezistente la apa si praf (certificate IP68) si beneficiaza de o carcasa din sticla si rama metalica. In ceea ce priveste dimensiunile lor si greutatea: modelul S8 standard masoara 8 mm grosime si 155 grame, in timp ce modelul S8+ masoara 8.1 mm grosime si 173 grame.

”Samsung Galaxy S8 revoluționează categoria smartphone-urilor, în ceea ce privește design-ul și serviciile, oferind noi posibilități de a experimenta lumea. Galaxy S8 este dovada efortului nostru de a recâștiga încrederea voastră prin redefinirea posibilităților în condiții de siguranță. Acesta reprezintă o nouă etapă pentru smartphone-urile Samsung”, a declarat DJ Koh, președinte Mobile Communications Business, în cadrul Samsung Electronics.

Galaxy S8 si S8+ sunt echipate cu procesoare octa-core pe 64-bit Snapdragon 835 si/sau Exynos 9 (in functie de piata — pana la 10% mai performante ca cele de pe Galaxy S7 de anul trecut), accelerator grafic mobil cu 21% mai performant, cu 4GB memorie RAM LPDDR4 (probabil cu 6GB memorie RAM numai in Asia, inca asteptam o confirmare de la Samsung in acest sens), 64GB spatiu intern de tip UFS 2.1, camere foto de 8MP pe fata si 12MP pe spate cu OIS si unghi de deschidere f/1.7 pe ambele si baterii de 3.000 mAh, respectiv 3.500 mAh.

Telefoanele benecifiaza de conectivitate 4G de pana la 1Gbps, Bluetooth 5.0, NFC si incarcare rapida prin cablul incarcatorului USB-micro USB 3.0 si incarcare wireless prin incarcatorul ce va fi comercializat ca accesoriu separat, dar va include o pereche de casti AKG in valoare de 100$, casti ce vor putea fi achizitionate si fara telefon la pretul mentionat. In plus, vor beneficia de senzor pentru amprente amplasat pe spate langa camera foto principala si de un scaner pentru iris (plus functie face recognition).

Telefoanele ruleaza sistemul de operare Android Nougat cu interfata inteligenta si asistentul virtual Bixby ce are la baza inteligenta artificiala (machine learning). La capitolul software ar mai fi de adaugat ca telefoanele vin cu Samsung Pay, Samsung Knox (securitate) si compatibilitate cu Samsung Dex (pret anuntat 150 euro) care le va permite utilizatorilor de S8 sa foloseasca telefonul pe post de workstation conectandu-l prin acest dock station la un monitor pentru a se bucura de o interfata de tip PC desktop / laptop in Android. Din ce intelegem, Samsung nu include tastatura si mouse-ul wireless.

Atat Galaxy S8, cat si Galaxy S8+ vor fi comercializate in Europa din data de 28 aprilie 2017 in cinci culori: Midnight Black (negru), Orchid Gray, Arctic Silver (argintiu), Coral Blue (albastru turcoaz) si Maple Gold (auriu).

Cei interesati de achizitionarea unuia din cele doua modele Galaxy S8 pot plasa deja precomenzi online la retailerii si operatorii telecom parteneri. Toate precomenzile inregistrate inainte de 19 aprilie vor fi livrate cu 8 zile mai devreme, dar in functie de stocul disponibil in Romania.

Pretul recomandat de Samsung in Statele Unite (evenimentul avand loc la New York) este de 750$ modelul S8, 850$ modelul S8+ (plus). Vom reveni intr-un alt articol cu preturile afisate de magazinele de retail din Romania si pretul operatorilor telecom la abonament si la liber.