Memoriile ADATA XPG DDR4 sunt compatibile cu socketul AM4 si CPU Ryzen

Adata Technology a primit saptamana aceasta certificare AMD, ceea ce inseamna ca, toate memoriile Adata XPG DDR4 sunt compatibile cu socket-ul AM4 si cu procesoarele aferente, ca de exemplu noua gama AMD Ryzen. Memoriile XPG au fost validate prin instalarea pe placi de baza MSI, acesta fiind si startul unei colaborari importante intre ADATA si MSI.

Prin intermediul aprobarii oficiale din partea AMD, clientii stiu ca prin alegerea unei memorii XPG DDR4 vor achizitiona un produs perfect compatibil pentru a fi utilizat pe placile de baza AMD AM4. Deoarece modelele XPG DDR4 au fost adaugate in lista de branduri calificate AMD QVL (qualified vendor list), clientii se pot baza pe compatibilitate fluida, fara grija unor conflicte suparatoare.

Memoriile XPG DDR4 au fost testate in profile de overclocking, nu doar pentru viteze standard, asigurandu-se astfel fiabilitatea si stabilitatea in situatiile in care se consuma resurse serioase, un motiv in plus pentru fanii overclocking-ului sa achizitioneze acest tip de memorii Adata.

Memoriile XPG Z1 in variante de 4GB si 8GB sunt deja disponibile in oferta magazinelor de retail de la noi la pretul de 235 lei, respectiv 399 lei.

Lista completa a modelelelor XPG DDR4 certificate: