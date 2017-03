Olympus OM-D E-M5 Mark II, un mirrorless compact foarte practic in calatorii

Venise momentul mult asteptat: deplasarea noastra la Barcelona pentru Mobile World Congress. Toate accesoriile erau pregatite. Ramasese doar sa alegem aparatul foto pe care sa-l utilizam la acest eveniment. Aveam nevoie de ceva compact, dar in acelasi timp si profesional. Nu ne permiteam sa ocupam prea mult spatiu in bagajul de avion, insa in aceleasi timp ne doream un aparat foarte bun, alaturi de care sa realizam cele mai bune fotografii indiferent de conditiile de acolo, precum si cele mai bune videoclipuri ce urmau sa fie prelucrate pentru a fi urcate pe canalul nostru de Youtube.

Si am optat pentru marca Olympus. Am ales cu mare incredere modelul OM-D E-M5 Mark II si nicio secunda nu am regretat. Pentru noi, E-M5 Mark II este aparatul foto ergonomic ce incorporeaza toate caracteristicile profesionale dorite, ceea ce l-a facut sa fie alegerea perfecta atat pentru acest trip, cat si pentru celelalte ce vor urma.

Cu un body de doar 123.7 x 85 x 44.5mm realizat din aliaj de magneziu, atent finisat, permite utilizarea sa si in conditii meteo mai putin favorabile, de la -10 grade Celsius pana la +40 de grade Celsius. Stabilizatorul de imagine este pe 5 axe de stabilizare VCM Image, facandu-l sa fie unul dintre cele mai bune din ofertele disponibile in momentul de fata.

E-M5 Mark II are sase butoane pentru ca personalizarea nevoilor fiecaruia dintre noi sa fie satisfacuta, impreuna cu un cumutator de functii care permite controlul celui de al doilea set de setari. Foarte usor de utilizat si numai cu mana dreapta, am putut controla diafragma, compensarea expunerii, balansul de alb, ISO, modul de focalizare, punctul de focalizare, precum și accesul la meniu. Senzorul camerei permite un ISO de 25.600, iar intrevalul dinamic a fost extins pentru reproducerea fidela a culorilor.

Ceea ce-l face cu adevarat spectaculos este senzorul de 16 mega pixeli “sensor shift” care atunci cand este montat pe un trepied, ajuta camera sa inregistreze opt imagini diferite in locuri usor modificate si le combina pentru o imagine la o rezolutie inalta de 40 MP.

Ecranul fiind tactil este ideal pentru cameramani si video loggeri iar vizorul electronic are 2.36 milioane de puncte vizibile inca din clipa in care aparatul a fost pus la ochi.

Sunetul declansator este unul rapid, linistit si silentios.

In deplasarea noastra, ne-a placut si ne-a fost extrem de util compartimentul acumulatorului care este separat de cel al slotului pentru card, nepunandu-ne in situatia in care pentru a avea acces la card, trebuia sa sa deschidem usa slotului dedicat bateriei.

Daca doriti portabilitate si accesibilitate, atunci acest model de la Olympus, este varianta optima.

Am putut inregistra clipuri in format Full HD la o varietate de frame rate-uri (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), cu o singura mana, folosindu-ne inclusiv de ecranul pivotant. Acest lucru ne-a imbunatatit portabilitatea si accesibilitatea camerei.

Desi producatorii ofera o intreaga gama de accesorii pentru E-M5 II, inclusiv manere si suporturi pentru montarea trepiedului, nu am folosit decat un obiectiv de 12-50 mm, perfect adaptat filmarilor si fotografiilor realizate in cadrul evenimentului din Barcelona.

Ceea ce ne-a ajutat foarte mult in transmiterea informatiilor de la fata locului intr-un timp foarte scurt, a fost utilizarea optiunii Wi-Fi. Pentru aceasta, am instalat o aplicatie gratuita pentru smartphone, iar ulterior, am respectat niste pasi simpli de transmitere a datelor, atigand pictograma Wi-Fi de pe afisajul aparatului foto pentru a configura o conexiune.

Chiar daca nu este cel mai recent aparat foto al producatorului Olympus, pentru noi, a fost dispozitivul perfect, ceea ce ne face sa-l recomandam mai departe si sa punctam caracteristicele care ne-au atras noua atentia in mod deosebit:

16MP Patru senzor CMOS Thirds

40 MP modul multi-expunere

1080 / fotografiere 60p și 1080 / 30p până la 77Mbps (All-I)

Wi-Fi

Clip-on rotativ

5 axe de stabilizare a imaginii in ambele fotografii si moduri de film 10fps fotografiere continuă, cu AF cu 5 fps

1 / 8000th sec Viteza maxima de fotografiere (1 / 16000th cu obturator electronic)

Speram ca v-am convins de performantele acestui aparat foto disponibil in oferta magazinelor de retail din Romania, si va invitam sa descoperiti o parte a galeriei foto facuta cu acest dispozitiv performant, compact si silentios. Pentru vizualizarea fotografiilor la rezolutia originala, accesati acest link.