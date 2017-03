Pretul camerei Lumix DMC-GH5. Panasonic inregistreaza foarte multe precomenzi

Anuntat in luna ianuarie la Consumer Electronics Show 2017, in Las Vegas, SUA, aparatul foto mirrorless Panasonic Lumix GH5, se bucura de un numar foarte mare de precomenzi inregistrate la nivel global in perioada 10 februarie – 20 martie, atat cat a durat aceasta campanie.

Primele camere au inceput deja sa fie livrate cumparatorilor. Campania de precomenzi a oferit si doua beneficii viitorilor posesori ai Lumix GH5. Mai exact 5 ani garantie si softul DMW-SFU1, un cod unic pentru activarea functiei V-LogL. Codul unic activeaza totodata functia LUT (Look Up Table) care face posibila rularea imaginilor filmate direct pe camera prin modul V-LogL.

“Încă din faza de planificare a campaniei de marketing și vânzări pentru această cameră, am știut că Lumix GH5 va fi un mare succes. Predecesorul ei, Lumix GH4, este considerat de către mulți specialișticea mai bună cameră pe care ei au folosit-o. Acest lucru ne face cu atât mai încântați că putem prezenta un nou produs care revoluționează abordarea utilizatorilor, stimulându-le creativitatea pentru a obține filme și fotografii perfecte”, Klara Ufnalewska, Panasonic PR Manager pentru Europa Centrală și de Est.

Body-ul camerei Panasonic Lumix DMC-GH5 masoara 138,5 x 98,1 x 87,4 mm si cantareste aproximativ 1.000 grame cu microSD-ul si bateria introdusa, plus obiectivul H-FS12060 montat.

Pretul Lumix DMC-GH5 se invarte in jurul a 9.000 lei (doar body, fara obiectiv). Pentru mai multe informatii accesati site-ul producatorului.