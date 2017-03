Pretul telefonului Galaxy S8 in oferta retail si a operatorilor telecom

Aseara, la New York, a avut loc mult-asteptata lansare pe piata a noilor telefoane Samsung Galaxy S8 si Galaxy S8+ (plus), care aduc o serie de noutati, printre care un ecran mult mai bun, un procesor mai performant, o camera foto mai clara, propriul asistent virtual bazat pe inteligenta artificiala, rezistenta la apa, scaner pentru iris si cea mai noua versiune a sistemului de operare mobil Android.

Telefoanele sunt de astazi disponibile si pe piata din Romania la precomanda, atat in oferta magazinelor de retail, cat si in oferta operatorilor telecom, insa numai in trei variante de culori din cele cinci anuntate de Samsung Electronics: Midnight Balck, Orchid Gray si Arctic Silver.

La Orange Romania, telefoanele pot achizitionate prin precomanda in variantele Galaxy S8 si S8+ pe negru si violet, la pretul intreg de 795 euro, respectiv 895 euro sau impreuna cu abonamentul Orange Me 42 la pretul de 349 euro, respectiv 449 euro pentru modelul plus.

De la Vodafone Romania pot fi achizitionate, la fel prin precomanda pana pe data de 19 aprilie, in aceleasi variante S8 si S8+ pe negru si violet la pretul intreg de 799 euro, respectiv 899 euro, sau la un pret de la 209 de euro, impreuna cu abonamentul Super RED 69, ori de la 299 de euro, impreuna cu acelasi abonament.

Telekom Romania listeaza noile modele la precomanda, la pretul intreg de 3.599 lei (789 euro), respectiv 4.099 lei (899 euro) pentru modelul S8+, iar la abonament incepand de la 1.499 de lei (329 euro) impreuna cu abonamentul Complete XXL, in timp ce modelul Galaxy S8 Plus la acelasi abonament Complete XXL, va costa 1.999 lei ( 439 euro).

RCS&RDS nu a comunicat nimic in acest sens, motiv pentru care oferta lor nu apare in acest articol, dar il vom actualiza cu informatii atunci cand operatorul le va oferi.

In retailul romanesc, telefoanele Galaxy S8 si S8+, sunt listate la pretul de 3.499 lei in varianta S8 standard, respectiv 3.899 lei in variata plus.