Samsung Romania lanseaza Galaxy S8 pe piata noastra

La doar 24 de ore distanta de la evenimentul global de lansare al celor de la Samsung Electronics, eveniment ce a avut loc la New York si Londra simultan, Samsung Romania lanseaza Galaxy S8 pe piata romaneasca.

Evenimentul de lansare oficiala in Romania, a avut loc intr-un cadru select la Palatul Parlamentului din Bucuresti, unde am avut ocazia sa petrecem zeci de minute bune testand in premiera cele doua modele Galaxy S8 si Galaxy S8+ (plus) prezentate pietei romanesti de catre seful Samsung Romania, Joseph Kim.

Galaxy S8 aduce ca noutate ecranul Infinity sensibil la presiune cu o rata de aspect 18,5:9 si rezolutie 1.440 x 2.960, perfect pentru vizualizarea de continut video in format Ultra HD, dar si pentru a putea fi utilizat drept ecran pentru casca Gear VR (realitate virtuala). In plus, telefoanele S8 sunt super performante. Acestea vor beneficia de noile procesoare octa-core pe 64-bit Snapdragon 835 / Exynos 9 dezvoltate prin procesul tehnologic de 10nm.

De asemenea, telefoanele vin cu camere foto de 8MP pe fata si 12MP Dual Pixel cu stabilizare optica a imaginii si unghi de deschidere f/1.7 pe spate, o serie de caracteristici care cresc securitatea termnalelor Galaxy S8, precum senzorul pentru amprente, scanerul pentru scanarea ochilor, detectarea fetei, bloarea telefonului pe baza de parola, pin si tipar.

Galaxy S8 beneficiaza de rezistenta la apa, Bluetooth 5.0, NFC, o baterie integrata in telefon de 3.000 mAh/3.500 mAh (depinde de model), ruleaza Android Nougat cu o interfata smart si vine cu ceea ce Samsung intituleaza Bixby, asistentul virtual (machine learning) care va invata treptat toate obiceiurile utilizatorului pentru a-i usura acestuia experienta de utilizare.

Samsung a trecut aceste telefoane prin cel putin 8 filtre de testare a sigurantei terminalelor Galaxy, pentru ca ceea ce s-a intamplat anul trecut sa nu se repete.

”Samsung Galaxy S8 revolutioneaza categoria smartphone-urilor, in ceea ce priveste design-ul si serviciile, oferind noi posibilitati de a experimenta lumea. Galaxy S8 este dovada efortului nostru de a recastiga increderea voastra prin redefinirea posibilitatilor in conditii de siguranta. Acesta reprezinta o noua etapa pentru smartphone-urile Samsung”, a declarat DJ Koh, presedinte Mobile Communications Business, in cadrul Samsung Electronics.

Pretul telefoanelor Galaxy S8 pe piata noastra pornesc de la 800 de euro in retail, dar le gasiti si in oferta operatorilor telecom subventionate la un abonament pe 2 ani de zile.