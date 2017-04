IKEA lanseaza kitul smart home TRÅDFRI

La finalul acestei saptamani brandul suedez IKEA si-a anuntat debutul pe segmentul de piata Smart Home, unde lanseaza primul sau produs — TRÅDFRI.

TRÅDFRI este practic un kit compus din mai multe produse printre care o aplicatie care ajuta oamenii sa configureze lumina din casa cu ajutorul smartphone-ului sau a tabletei. Aplicatia face parte din gama Smart Lighting care include deja solutii pentru reglarea intensitatii luminii din casa, trecerea de la lumina calda la cea rece, precum si personalizarea luminii.

Produsul apare pe piata in urma unui studiu efectuat de IKEA, studiu care a relevat ca clinetii companiei suedeze isi doresc un astfel de produs.

„Cercetarea ne-a arătat că tehnologia care a existat până acum pe piață a fost considerată prea scumpă și greu de înțeles. Cu toate acestea în minte, ne-am dorit să facem soluțiile noastre de iluminat inteligent ușor de folosit și accesibile,” a declarat Björn Block, Business Leader pentru IKEA Home Smart.

Astfel, din octombrie anul trecut, IKEA a lansat un proiect pilot cu o selectie de produse pentru iluminat inteligent (LED-uri, panouri luminoase si pentru usile dulapurilor) pe patru piete. Pe 31 martie 2017, toate produsele din gama Smart Lighting vor fi disponibile in toate magazinele din Europa si America de Nord, inclusiv cateva produse noi precum telecomanda wireless pentru reglarea intensitatii luminoase, un senzor de miscare si o aplicatie.

IKEA Smart Lighting este o solutie pe care o instalezi singur si te poti juca asa cum iti doresti, fara sa ai nevoie de un electrician si nici macar de cabluri. Tot ce trebuie sa faci este sa inlocuiesti becurile din casa cu becuri TRÅDFRI LED. Atunci cand folosesc telecomanda sau aplicatia TRÅDFRI, oamenii pot adapta lumina din casa dupa bunul plac pentru a crea atmosfera dorita.

„Cu ajutorul aplicației puteți alege de exemplu o lumină pentru dimineața devreme, o alta pentru seara târziu și un alt tip de lumină pentru gătit și lucru acasă. La fel ca și în cazul altor produse de iluminat din gama IKEA, ne-am străduit să facem aplicația cât mai simplu de folosit,” a adăugat Björn Block.

Smart Lighting este cel de-al doilea pas facut de IKEA in proiectul IKEA Home Smart, care a inceput odata cu lansarea produselor de incarcare wireless pentru telefoane in 2015. IKEA vede un potential mare in business-ul smart homes. In urmatorii ani vor fi alte lansari care ii vor ajuta pe oameni sa aiba case inteligente.

„Scopul IKEA Home Smart nu este de crea gadget-uri. Ci de a face toată gama noastră de produse mai funcțională prin integrarea tehnologiei în oferta de mobilier și decorațiuni,” a declarat Jeanette Skjelmose, Business Area Manager for Lighting and IKEA Home Smart.

Colecția IKEA Smart Lighting include:

LED-uri TRÅDFRI si telecomanda, hub TRÅDFRI si aplicatie, kit de senzori de miscare TRÅDFRI, mai multe kit-uri de reglare a intensitatii luminii, panouri luminoase FLOALT LED si usi cu lumină JORMILIEN LED pentru dulapurile de bucatarie METOD si usi cu lumina SURTE LED pentru dulapurile BESTÅ.

Asteptam cu interes ca IKEA sa listeze aceste produse si pe magazinul sau online din Romania.Vom reveni cu informatii despre pretul fiecarui produs atunci cand producatorul ni-l va comunica.