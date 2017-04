Bateriile telefoanelor Samsung Galaxy trec prin 8 filtre de testare, inainte ca telefoanele sa fie vandute

Cand esti considerat unul din liderii pietei de smartphone, nu iti poti permite ca un episod urat precum cel avut de Samsung Electronics anul trecut cu al sau Galaxy Note 7 sa se mai repete. Astfel ca treci la masuri de precautie si testari minutioase, incat sa te asiguri in primul rand pe tine ca producator, si-apoi pe clientii tai ca gadgeturile tale sunt sigure.

Samsung Electronics a adaugat astfel trei pasi noi de testare a bateriilor, pe langa cele 5 deja existente, pentru a se asigura ca atunci cand telefoanele din gama Galaxy pleaca din uzinele de productie, ele pot fi utilizate in siguranta de utilizatori.

Primul pas a fost sa imbunatateasca procedurile existente de testare a durabilitatii bateriilor telefoanelor la incarcare si descarcare, la posibilitatea intepari lor cu obiecte ascutite precum cuiul sau supunerea acumulatorilor la temperaturi extreme.

Pasul doi este o inspectie vizuala atenta asupra bateriilor supuse la procedurile imbunatatite de testare a durabilitatii lor.

Pasul trei este scanarea bateriilor cu raze X pentru a se asigura ca nu exista anormalitati in interiorul bateriilor.

Pasul patru reprezinta demontarea acestor baterii pentru a se inspecta calitatea modului de sudura si izolatie a acestora, ceva ce angajatii Samsung nu ar fi facut in perioada asamblarii modelelor Galaxy Note 7, conform unei declaratii facute de Koh Dong-jin, seful diviziei Mobile din cadrul Samsung, pentru PCMag.

Pasul cinci reprezinta testarea fiecarui telefon pentru a se depista eventuale schimbari de voltaj pe parcursul procedurilor de asamblare a produsului (de la asamblarea primei componente pana la gadgetul final ce iese de pe linia de productie).

Urmatorii trei pasi sunt partea noua adaugata de Samsung la testarea bateriilor sale.

Pasul sase il reprezinta implementarea de noi teste de siguranta, si anume incarcarea si descarcarea bateriilor la o scara foarte mare (teste masive de incarcare si descarcare a bateriilor timp de 5 zile).

Pasul sapte denumit si TVOC reprezinta o serie de teste aditionale pentru a asigura integritatea bateriilor si a depista eventuale scurgeri din baterii.

Pasul opt si ultimul este testarea accelerata a telefoanelor intr-un mediu care simuleaza o utilizare intensa de catre utilizatori. Aici se efectueaza teste de presiune, cand utilizatorul are telefonul in buzunarul de la blugi si se aseaza pe el, cand este scapat pe jos de la o inaltime de 1,2 metri (nivelul soldului). In cazul noului Galaxy S8 lansat recent, acesta este protejat de sticla Gorilla Glass 5 care in urma acestui tip de teste sticla a rezistat la impact fara ca ea sa se crape.