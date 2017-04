Anuntata in cadrul evenimentului de lansare al telefoanelor Galaxy S8, care a avut loc saptamana trecuta, la New York, noua camera Samsung Gear 360 echipata cu functie de Live Streaming, capabila sa filmeze continut video in format 4K si capta imagini la 360 de grade, este de saptamana aceasta disponibila pe piata noastra, anunta Samsung Romania.

”Utilizatorii folosesc video-urile pentru a impartasi experientele, asadar, ne dorim sa oferim produse accesibile si inovative pentru a facilita crearea si distribuirea de continut. Noua camera imbunatatita Gear 360 va continua sa extinda orizonturile experientelor impartasite de catre utilizatori,” a declarat Younghee Lee, vicepresedinte executiv of Global Marketing Wearable Business, Mobile Communications in cadrul Samsung Electronics.

Dotata cu conexiune Wi-Fi, camera Samsung Gear 360 este capabila sa transmita live (in direct) video la 360 de grade si in format pana la rezolutie 4K, pe Facebook, Youtube sau Samsung VR, prin intermediul conexiuni realizate cu un PC sau un smartphone compatibil cu aceasta.

Camera Gear 360 este compatibila cu urmatoarele terminale: Samsung, Galaxy S8 si Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note5, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy A5 (2017) și Galaxy A7 (2017). Camera ofera compatibilitate si cu dispozitivele iOS, precum iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus si iPhone SE, cat si cu calculatoarele Windows sau Mac.

Pretul camerei Samsung Gear 360 in Romania este de 1.179 lei (redus de la 1.983 lei, in varianta 2016), dar vom reveni cu detalii atunci cand producatorul ni le va pune la dispozitie pentru modelul 2017, care va disponibil din luna iunie, conform Samsung Romania.