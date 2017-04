Specificatiile telefonului Nokia 9, sugereaza un varf de gama pentru 2017

Brandul Nokia a revenit oficial pe segmentul de piata al smartphone-urilor la inceputul acestui an, cand HMD Global (compania licentiata sa produca si lanseze telefoane sub brandul finlandez) a lansat pe piata Nokia 6, primul smartphone cu Android dupa era Microsoft.

Pe langa acest model, HMD Global, a mai anuntat si modele Nokia 5 si Nokia 3, in cadrul Mobile World Congress 2017, la inceputul lunii martie in Barcelona. Si, cu toate ca, se zvonea ca vor lansa la MWC2017 si un varf de gama acesta nu si-a facut aparitia, astfel ca da posibilitatea zvonurilor sa isi faca loc in paginile online ale publicatiilor de specialitate.

Este si cazul modelului Nokia 9, care, conform unor surse anonime, va fi varful de gama pe care toata lumea il asteapta de la brandul Nokia in 2017. Telefonul va fi dotat un ecran OLED de 5.5″ in diagonala cu rezolutie Quad HD, va fi echipat cu procesorul Snapdragon 835, acceleratorul grafic mobil Adreno 540, 6GB memorie RAM si 64/128 GB memorie interna. Fiindca discutam despre chipsetul S835, telefonul e posibil sa dispuna si de incarcare Qualcomm Quick Charge, versiunea 4.0, conform aceleasi surse.

De asemenea, Nokia 9 ar putea fi primul smartphone ce beneficiaza de tehnologie audio Nokia OZO, va fi dotat cu o camera principala de 22MP cu lentila Carl Zeiss, o baterie de 3.800 mAh, scaner pentru amprente, scaner pentru iris si va rula sistemul de operare Android 7.1.2 Nougat.

Lista specificatiilor acestui varf de gama sunt mai mult decat impresionante, ramane sa vedem daca aceste zvonuri au si un sambure de adevar sau daca sunt doar speculatii.

sursa