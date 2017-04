Allview promite service de calitate si rapid, dar si mai putine anulari ale garantiei

Brandul Allview, aflat in proprietatea companiei Visual Fan, anunta o politica mai flexibila in ceea ce priveste garantia produselor sale, termene de reparatie mai scurte si mai putine reintoarceri in service sunt prioritatile in jurul carora s-au concentrat eforturile de imbunatatire a serviciilor post-vanzare pentru produsele Allview. Impreuna cu partenerul sau autorizat, service-ul Diangi Grup, Allview a implementat incepand cu a doua jumatate a anului trecut (2016) mai multe masuri menite sa vina in ajutorul clientilor care solicita asistenta specialistilor din service.

Defectiunile care altadata ar fi dus la scoaterea produsului din garantie pot fi in prezent remediate fara anularea garantiei dispozitivului. In aceasta categorie sunt incluse chiar si socurile mecanice, display-ul spart fiind problema cel mai des intalnita. Produsele defecte sunt evaluate in prealabil, iar daca deteriorarea nu afecteaza si alte componente, clientul poate opta pentru efectuarea reparatiei contra-cost, iar garantia va ramane in continuare valabila.

”Efectele acestei flexibilitati se reflecta in scaderea cu peste 40 de procente a numarului de garantii anulate in ultimele luni. Mai mult decat atat, o treime dintre clientii ale caror terminale nu se mai incadreaza in criteriile de garantie opteaza pentru plata reparatiilor si decid astfel continuarea perioadei in care device-ul este acoperit de garantie”, a declarat Dan Georgescu, Managing Director Diangi Group.

Printre beneficiile nou-introduse pentru clientii Allview se numara si garantia de 2 ani acordata nu doar pentru terminalul in sine, ci pentru toate componentele si accesoriile incluse in pachetele de comercializare, inclusiv bateria detasabila, cablul de date, alimentator, etc.

Cifrele inregistrate in ultimele luni releva o scadere constanta a timpului petrecut in service de catre produsele Allview, in medie pentru o reparatie fiind necesare 6 zile de la intrarea in service. In scadere este si numarul dispozitivelor care se reintorc pentru reparatii, dar si numarul apelurilor inregistrate in call center de catre clientii Allview.

”Rezultatele sunt imbucuratoare, avand in vedere eforturile sustinute pe care le-am facut impreuna cu partenerii nostri de service pentru a ne ridica la nivelul exigentelor clientilor Allview. Sunt rezultate care ne motiveaza sa continuam in aceasta directie si sa ne propunem termene chiar mai indraznete si imbunatatiri continue pentru serviciile after-sales”, sustine Lucian Peticila, General Manager Allview.

O alta masura care se bucura de succes vizeaza clientii care nu vor sa mai aloce bani pentru reparatia vechiului produs si decid sa faca o noua achizitie Allview, ei beneficiind de un voucher de 25% reducere din pretul noului dispozitiv cumparat.