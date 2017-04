Specificatiile telefonului HTC U Ocean si noi imagini

HTC a lansat pe piata de smartphone o noua serie anul acesta: HTC U, serie care pana in prezent include modelele U Ultra cu ecran de 5.7″ in diagonala, respectiv U Play cu ecran de 5.2″ in diagonala. Insa se zvoneste ca aceasta gama urmaeaza sa fie extinsa cu cel putin un nou model luna aceasta, si anume U Ocean.

HTC U Ocean ar urma sa fie dotat cu un ecran de 5.5″ in diagonala cu rezolutie WQHD (1.440 x 2560 pixeli) si un strat de sticla protectoare Gorilla Glass 5 peste.

In ceea ce priveste hardware-ul intern, telefonul U Ocean este asteptat sa soseasca cu noul procesor Snapdragon 835, cu 4 / 6GB memorie RAM, cu 64 / 128 GB spatiu intern, baterie de 3.000 mAh, sistemul de operare mobile Android 7.1.1 Nougat si un senzor pentru amprente integrat in butonul Home (Acasa). Telefonul va sosi cu tehnologie audio Boomsound si functii precum 3D Audio si inregistrare Hi-Res. Cat priveste conectivitatea acestui smartphone, el va sosi cu Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC si 4G LTE Categoria 16.

Camera foto este unul din atuurile noului presupus varf de gama din 2017 al celor de la HTC. Telefonulv a fi fi echipat cu camere foto cu senzor de 12MP pe fata si 16MP pe spate, cea din urma avand si functie HDR+ si ceea ce se numeste detectarea scenei fotografiate in timp real si in format HDR (Real-Time HDR scene detection).

De asemenea, telefonul este asteptat sa beneficieze de o serie de comenzti pe baza de gesturi si/sau presiune, multumita unui set de senzori instalati pe marginile telefonului. De exemplu, daca telefonul este strans in mana, pot fi activate anumite comenzi sau se poate porni camera din standby doar cu o singura mana.

Telefonul HTC U Ocean este asteptat sa debuteze luna aceasta (aprilie), cu disponibilitate incepand din mai 2017.

sursa