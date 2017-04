Tarife roaming fara costuri suplimentare la servicii de voce si date in Uniunea Europeana

Tarife roaming fara costuri suplimentare pentru serviciile de voce si date in interiorul Uniunii Europene, anunta Vodafone Romania.

Asa cum era de asteptat, deoarece a fost impusa aceasta regula de catre comisia Uniunii Europene prin vot democratic, operatorii telecom vor oferi servicii de roaming la acelasi tarif cu preturile din tarile de origine ale clientului care utilizeaza acest tip de serviciu de anul acesta.

Astfel, Vodafone Romania este primul operator de la noi care anunta ca, clientii sai vor putea folosi in roaming beneficiile de voce si date, fara costuri suplimentare, beneficiile nationale de minute si de date si in tarile din Spatiul Economic European, alcatuit din toate tarile din Uniunea Europeana plus Islanda, Lichtenstein si Norvegia. Oferta face parte din campania prin care operatorul aniverseaza 20 de ani in Romania si este valabila pentru clientii noi si pentru cei care isi reinnoiesc abonamentele incepand de la 10 euro, precum si pentru cei care isi activeaza extra-optiuni la cartele preplatite incepand de la 8 euro. De asemenea, apelurile primite de abonatii Vodafone Romania in roaming in Spatiul Economic European vor fi gratuite.

„Suntem mandri sa fim din nou cu un pas inainte si sa inovam piata de telecomunicatii din Romania, liberalizand serviciile de roaming pentru toti clientii nostri persoane fizice. In acest an aniversar, Vodafone, prima retea mobila digitala din Romania, devine si prima care le ofera utilizatorilor sai flexibilitatea de a comunica in Europa in aceleasi conditii ca in Romania si bucuria de a se simti exact ca acasa”, a declarat Andrea Rossini, Director, Consumer Business Unit, Vodafone Romania.

Si cel mai recent portofoliu de abonamente pentru companii lansat de Vodafone Romania ofera posibilitatea de a folosi, fara costuri suplimentare, beneficiile de minute si de date incluse si in tarile din Spatiul Economic European, Vodafone Romania facilitand astfel comunicarea in roaming pentru toti cei 8,7 milioane de utilizatori mobili.

Vodafone este lider global incontestabil pe segmentul serviciilor de roaming international 4G, potrivit unui raport efectuat de firma globala independenta de cercetare Ovum. Studiul arata ca, in majoritatea pietelor incluse in studiu, Vodafone ofera roaming 4G in peste 100 de destinatii, ceea ce reprezinta mai mult decat dublul numarului de destinatii oferite de ceilalti operatori. Lista completa a tarilor in care serviciile de roaming 4G ale Vodafone Romania sunt active este disponibila aici.

Vodafone Romania aniverseaza 20 de ani pe tot parcursul anului 2017 printr-o serie de initiative dedicate clientilor, iar oferta speciala de servicii in roaming pentru clientii persoane fizice este cea mai recenta dintre acestea. Brandul Vodafone este prezent pe piata romaneasca din anul 2005, cand a achizitionat Connex, care si-a lansat serviciile in 1997. De-a lungul istoriei sale pe piata locala, operatorul a investit cu prioritate in inovatie, fiind primul care a furnizat servicii GPRS (in 2001) si mai apoi servicii 3G (in 2005) si 4G (in 2012). Lansarea primului serviciu de Relatii cu Clientii (in 1997), a primei fundatii corporative (in 1998), a serviciului de mesaje scurte – SMS – si a celor de date si fax (in 1998), precum si a primului serviciu de recunoastere automata a vorbirii (in 2014) se numara printre premierele pe care Vodafone Romania le-a marcat pe piata de telecomunicatii din tara noastra.