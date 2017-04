Canon Romania anunta PowerShot SX730 HS, un compact cu senzor 20.3MP si procesor Digic 6

Canon Romania anunta PowerShot SX730 HS, un nou compact din seria de camere compacte SX.

Canon România anunță extinderea portofoliului de aparate foto compacte din gama PowerShot SX, prin lansarea noului model PowerShot SX730 HS echipat cu un senzor de 20.3 mega pixeli și procesorul Digic 6, ce oferă posibilitatea de a fotografia în rafală până la 5,9 cadre pe secunda.

Dotat cu obiectiv grandangular cu zoom optic de 40x şi cu ZoomPlus de 80x, modelul PowerShot SX730 HS este perfect pentru fotografiere versatilă în plan îndepărtat sau apropiat. Având o grosime de doar 39,9 mm, aparatul foto poate încăpea fără probleme în rucsac sau în buzunar, fiind ideal pentru fotografiere în mişcare. Datorită vitezelor mari de AF de 0,12 secunde şi a celor 8 moduri de IS inteligent, plus IS dinamic avansat pe cinci axe la filmare, fotografiile şi filmele full HD vor beneficia de focalizare perfectă şi de claritate fără cusur, chiar şi atunci când condiţiile de fotografiere sunt neprielnice.

Aduceţi creativitate poveştilor de pe Instagram cu ajutorul modului Clipuri Scurte, care înregistrează clipuri Full HD de patru-cinci secunde cu numeroase opţiuni de redare, inclusiv cu mişcare lentă sau rapidă. Deoarece aparatul foto este dotat cu un ecran LCD de 7,5 cm, mare şi rabatabil, veţi putea să fotografiaţi chiar şi din cele mai dificile unghiuri şi astfel să fiţi creativi, iar funcţia de ştampilă cu dată vă permite să dataţi cu precizie toate locurile de pe Glob pe care le vizitaţi.

Camera compacta Canon PowerShot SX730 HS este de asemenea echipată cu conectivitate Wi-Fi și Bluetooth, astfel că poate fi conectată foarte ușor la un smartphone prin intermediul aplicației Camera Connect.

Pretul aparatului Canon PowerShot SX730 HS nu a fost deocamdata anuntat de catre producator, dar vom reveni cu informatii atunci cand le vom primi.