Evolio lanseaza Preciso 5, primul GPS auto cu softul Mireo si harta Full Europa

Evolio lanseaza Preciso 5, cel mai nou model de GPS auto ce vine pre-instalat cu softul Mireo Don’t Panic si harta completa a Europei.

Brandul de casa al Televoice Grup, Evolio, a anuntat saptamana aceasta lansarea pe piata a noului GPS auto Preciso 5. Acesta este primul model dotat cu softul Mireo Don’t Panic si beneficiaza si de harta completa a Europei.

Beneficiind de un design elegant si un ecran tactil de 5″ in diagonala Evolio Preciso 5 se poate conecta rapid la sateliti, calculand astfel in cel mai scurt timp posibil ruta optima catre destinatia dorita de sofer, transmitand in acelasi timp informatii clare si detaliate despre traseul ce urmeaza a fi parcurs. Acest lucru se face cu ajutorul unui nou procesor dedicat zonei de GPS-uri.

In plus, GPS-ul auto Evolio Preciso 5 poate oferi ghidare vocala, avertizari de depasire a vitezei, precum si asistenta pe benzile de deplasare.

Evolio Preciso permite accesarea fotografiilor, a secventelor video, fisiere text si audio, si poate stoca pana la 4GB + inca 16GB pe un card microSD prin slotul disponibil, astfel ca experienta de navigare sa fie cat mai placuta.

GPS-ul Auto Preciso 5 poate fi achizitionat din showroomul Evolio sau online de pe site-ul www.evolioshop.com la pretul recomandat de 299 lei, urmand ca in cel mai scurt timp sa fie disponibil si in magazinele partenere.