Lumix DMC-GH5, oficial disponibil in Romania, anunta Panasonic

Astazi, 7 aprilie, a avut lansarea oficiala a celui mai nou aparat foto DSLM din seria Panasonic Lumix pe piata romaneasca, modelul Lumix DMC-GH5, si primul din lume care poate inregistra imagini video in format 4K 60p/50p si 4K 30p 4:2:2 de 10 bit si foto 6K.

Evenimentul a fost organizat de F64 in parteneriat cu Panasonic Romania la clubul Equestria din Snagov, unde ambasadorul brandului Lumix, Steven Clarey, un cunoscut fotograf si videograf de sporturi extreme, a prezentat cel mai nou model high-end al camerelor DSLM Lumix G, bazat pe standardul de sistem Micro Four Thirds. Noua camera furnizeaza performanta hibrida avansata pentru fotografii pasionati si cameramanii profesionisti care doresc sa captureze momente unice in format video 4K de pana la 60 de cadre pe secunda si fotografia la rezolutie 6K (aproximativ 6.000 x 3.000 pixeli).

Steven Clarey a exemplificat presei prezente la eveniment caracteristicile deosebite ale acestei camere prezentand o serie de inregistrari din cel mai recent proiect in care a fost implicat si anume cel in care l-a fotografiat pe cunoscutul surfer Dion Agius.

Noul Lumix DMC-GH5 inlocuieste modelul deacum celebru Lumix DMC-GH4.

Aparatul se regaseste deja in oferta magazinului F64 prin precomanda, la pretul de 9.000 lei (doar body) sau la pretul de 11.000 lei sub forma de kit: Lumix DMC-GH5 + obiectivul Leica 12-60mm f/2.8-4 DG Vario-Elmarit O.I.S.

Pentru mai multe informatii despre acest nou DSLM marca Panasonic Lumix, puteti accesa site-ul producatorului.