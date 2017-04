Samsung anunta Galaxy S8+ cu 6GB RAM, disponibil numai in varianta pe negru deocamdata.

Din 7 aprilie, Samsung Electronics, a inceput comercializarea telefoanelor Galaxy S8 si S8+ in Coreea de Sud, prilej cu care Samsung anunta Galaxy S8+ cu 6GB RAM, model ce va fi comercializat in Asia in varianta Midnight Black (pe negru).

Pretul acestui model cu 6GB RAM este de 960 Euro si e posibil sa ajunga si in Europa. Ramane sa vedem acest model va fi adus pe canale oficiale sau importat de retailerii ce nu au incheiate parteneriate cu Samsung.

In momentul de fata, in Romania, telefoanele Galaxy S8 si S8+ (plus), sunt disponibile prin precomanda atat prin oferta operatorilor telecom de la care le puteti achizitiona subventionat la abonament, cat si prin ofertele magazinelor de retail.

Daca achizitionati aceste telefoane de la partenerii oficiali ai producatorului, Samsung va oferi o serie de accesorii optional. Spre exemplu, daca clientii sai vor cumpara modelul cu 4GB RAM vor primi o boxa bluetooth Level, in timp ce clinetii care aleg modelul cu 6GB RAM, Samsung le ofera cadou un Samsung Dex, accesoriul care permite transformarea telefonului intr-un PC Desktop, dar vor avea nevoie de un monitor PC, tastatura si mouse wireless.

In acelasi timp, Samsung Electronics, anunta ca le va oferi clientilor ce achizitioneaza un Galaxy S8 pana pe 31 mai 2017, 1 an de garantie Samsung Care; un cupon cadou in valoare de 40 de euro (valabil pana la 30 iunie) cu care sa achizitioneze accesorii originale Samsung (incluse sunt: Gear VR 2017, Gear VR 360 2017, un Battery Pack de 5.100 mAh, huse speciale in 13 culori diferite) sau o singura data 50% reducere la inlocuirea ecranului spart/crapat in primul an de la achizitie.

Samsung Care include posibilitatea de a primi 50% reducere la schimbarea display-ului (cristale lichide) sau inlocuirea bateriei gratuit. Primi 50.000 de clienti care cumpara un S8 in prima luna, vor beneficia de un an de zile de garantie Samsung Care gratuit.

