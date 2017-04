Galaxy Note 8 va fi lansat la IFA Berlin 2017, in septembrie. Comercializarea lui din octombrie

Galaxy Note 8 va fi lansat in luna septembrie la IFA Berlin 2017, vanzarile incep abia din octombrie.

La un moment dat se discuta intens despre posibilitatea ca Samsung Electronics sa renunte la gama de phablet-uri Galaxy Note din cauza modelului Note 7 care ulterior a fost retras din comert, insa seful diviziei Samsung Mobile a iesit public demontand astfel toate zvonurile care sugerau acest lucru, anuntand ca, toamna aceasta, fanii gamei Galaxy se vor putea bucura de noul Galaxy Note 8.

Acum ca se stie acest lucru ramane sa aflam cand va avea loc lansarea mult-asteptatului Note 8 care, conform unui nou set de zvonuri venite pe surse se pare din interiorul companiei, telefonul cu S Pen, ar urma sa fie anuntat si prezentat in cadrul IFA Berlin 2017, in luna septembrie, in timp ce comercializarea lui va incepe abia din luna octombrie (o luna mai tarziu decat deobicei). Dupa cum bine stiti, Galaxy Note 5 si Galaxy Note 7, au fost anuntate in anii anteriori in prima jumatate a lunii august.

Alegerea targului expozitional anual international de la Berlin de catre Samsung Electronics nu este intamplatoare. In 2011, in cadrul aceluiasi eveniment debuta primul Galaxy Note cu S Pen din istoria companiei sud coreene.

Intarzierea cu o luna de zile a comercializarii lui Galaxy Note 8, se va datora faptului ca Note 7 a intarziat putin lansarea si comercializarea telefoanelor Galaxy S8, astfel ca Samsung vrea sa isi acorde o luna in plus de vanzari de terminale S8 pentru a capitaliza cat mai mult de pe urma celor doua varfuri de gama lansate la finalul lunii martie, in New York.

Pana la debutul lui Galaxy Note 8 din luna septembrie, se zvoneste, ca Samsung pregateste un telefon pliabil sub denumirea Galaxy X. Samsung, a mai incercat in trecut astfel de experiemente, lansand telefonul curbat Galaxy Round, model ce nu a avut succes la public. Poate si din cauza ca fusese curbat neinspirat de catre inginerii Samsung.