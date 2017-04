Simplitatea rezervarii biletelor de avion de pe smartphone, cu ajutorul unui website mobile bine optimizat

Luna februarie a fost fara doar si poate, una dintre cele mai importante perioade din inceputul acestui an, aducand in atentia noastra cel mai mare eveniment al industriei de telefonie mobila.

Inca din 1987, Mobile World Congress (MWC) este cel mai mare targ expozitional din Europa, care atrage an de an asupra sa, publicul dedicat inovatiilor tehnologice din zona mobile.

Dornici sa va aducem cele mai bune informatii din domeniu, noutatile de la fata locului si feedback-ul nostru privind organizarea si interactiunea cu cele mai in trend gadget-uri, am hotarat ca echipa Gadget Talk sa fie prezenta in Barcelona, orasul in care se desfasoara acest eveniment an de an.

Ca si la IFA (Berlin), pregatirile pentru un congres de asemenea amploare, au implicat mai multe directii, iar una dintre cele mai importante a reprezentat-o deplasarea la fata locului. Este adevarat ca exista multi jucatori pe piata, companiile aeriene se intrec toate in oferte promotionale cu ruta Bucuresti-Barcelona, insa, in acesta parte a anului, cand tot mapamondul s-a pregatit pentru Mobile World Congress, preturile au ajuns sa se dubleze, iar locurile disponibile sa fie din ce in ce mai limitate.

Sansa a facut ca noi sa gasim un zbor dus-intors extrem de accesibil pentru aceasta data, iar compania care a reusit sa ne surprinda in mod placut a fost Wizz Air. Intrata pe piata din Romania in anul 2006, Wizz Air a ajuns sa transporte peste 5,5 milioane de pasageri din/spre Romania, ajungand la o cota de piata de 31,4% in anul 2016.

Daca pana de curand, cea mai rapida metoda de achizitie a unui bilet, era plata la ghiseul unei agentii de turism, acum lucrurile s-au mai schimbat, iar viteza de cumparare prin card bancar (tranzactii online) si posibilitatea unei navigari extrem de usoare pe website-ul unei companii aeriene, sunt doua elemente cheie pentru ca orice client sa fie pe deplin mulumit.

Ne-am bucurat sa gasim website-ul companiei Wizz Air, responsive, cu o interfata grafica optimizata, care ne-a permis sa navigam si sa ajungem in cosul de cumparaturi al biletelor, din doar cateva tap-uri pe ecranul telefonului. In nici 30 de secunde, rezervarea biletelor fiind facuta cu “express booking”.

Practic, odata accesata pagina principala a site-ului de pe smartphone (in varianta mobile), sunt de urmat trei pasi simpli: introducerea aeroportului de plecare (in cazul nostru Bucuresti H. Coanda), apoi destinatia finala (Barcelona) si se alege o perioada in care se doreste sa se calatoreasca, ca apoi, biletele sa fie adaugate in cos pentru a efectua plata.

Simplu, rapid si eficient, totul se poate efectua de pe smartphone, de pe tableta, laptop ori PC, deoarece interfata website-ului se adapteaza in functie de rezolutia ecranului gadget-ului utilizat la rezervarea biletelor de avion. Noi am facut rezervarea utilizand un iPhone 6S Plus, a carui rezolutie a ecranului este de 1.920 x 1.080 pixeli, thema website-ului in varianta mobile, adaptandu-se perfect.

La fel de usor s-a mulat si la rezolutii de 1.280 x 720 pixeli (HD) sau 2.560 x 1.440 pixeli (Quad HD), asta in cazul in care se utilizeaza un smartphone cu sistemul de operare mobil Android sau un telefon / o tableta cu Windows.

Direct din platforma website-ului, se poate selecta tipul de bagaj pe care ti-l doresti si totodata locul din avion.

Site-ul Wizz Air Romania este unul prietenos, interactiv si intuitiv, ce propune atat solutii de transport, cat si de cazare, precum si posibilitatea de cumparare a voucher-elor cadou pentru cei dragi, iar la final informatia iti este prezentata / afisata intr-o singura pagina, pe care utilizatorul nu are altceva de facut decat sa o citeasca si sa dea scroll din cand in cand in jos, totul efectuandu-se cu o singura mana. Nu necesita directionarea catre o alta pagina, deoarece toata informatia este listata intr-una singura.

O alta optiune extrem de placuta este “imbarcarea prioritara” care scurteaza foarte mult timpul de asteptare in aeroport.

Check-in-ul s-a facut la fel de usor de pe smartphone, iar confirmarea pe e-mail a fost facuta in timp real.

In momentul de fata Wizz Air ofera 134 rute catre 20 tari, la cele mai mici tarife din Europa, incurajandu-ne astfel sa calatorim si sa descoperim cat mai des si cat mai multe locuri si evenimente precum cel din Spania.

Beneficiind de un numar mare de aeronave, zborurile au loc atat din Bucuresti, cat si din alte orase ale tarii precum: Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timisoara sau Targu Mures.

Am fost incantati sa gasim un website implementat pe toate platformele, facil si functional, si ne-a facut sa punctam faptul ca acolo unde se doreste, inovatia poate fi prezenta in fiecare zi.

Va invitam si pe voi sa descoperiti noua interfata mobile a site-ului Wizz Air, precum si ofertele lor de zbor catre Barcelona, cu preturi incepand de la 129 RON.

Asteptam parerile voastre privind interactiunea directa cu cel mai mare operator low-cost din Europa Centrala si de Est.