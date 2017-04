Allview lanseaza V-Bass, o boxa inteligenta bazata pe Amazon Alexa

Allview lanseaza V-Bass, bluetooth speaker inteligent care accepta comenzi vocale si este compatibil cu Amazon Alexa.

Brandul Allview, a anuntat, astazi, lansarea pe piata a unei boxe inteligente ce are la baza Amazon Alexa. Dispozitivul V-Bass masoara 6.7cm in diametru, 10 cm in inaltime si numai 300 de grame si a fost gandita nu doar pentru a reda continut audio, ci si pentru a raspunde la intrebari si comenzi vocale in limba engleza.

Bluetooth speaker-ul inteligent poate furniza informatii de cultura generala, spune glume, lectureaza carti audio sau creaza liste de activitati ori de cumparaturi.

”Tehnologia preia usor atributele personalitatii umane, iar interactiunea omului cu dispozitivul se face natural, ca intr-o conversatie. V-bass aduce utilizatorului un mix de informatie si divertisment furnizat intr-o forma noua si extrem de atragatoare”, a declarat Lucian Peticila, General Manager Allview.

Echipata cu o baterie de 1.200 mAh care ofera pana la 4 ore de utilizare continua, boxa dispune de conectivitate Bluetooth 4.1 si Wi-Fi 802.11 b/g/n. Beneficiind de o funtctie hands free, V-bass poate fi utilizata acasa, la birou sau chiar in masina, cu ajutorul aplicatiei Siebo Multiroom care poate fi instalata pe orice smartphone daca este descarcata de pe Google Play store gratuit.