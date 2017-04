Telekom Romania lanseaza oferta Netliberare pentru abonati si clientii la cartela

Noile oferte promoționale aduc clienților acces la Internet și beneficii extinse de comunicare, la tarife începând cu 5 euro / lună.

“<<Telekom declară #Netliberare pentru toată națiunea>> este sloganul sub care lansăm astăzi noile noastre oferte, care au în centru Internetul și o întreagă lume de posibilități și oportunități pe care acesta le aduce utilizatorilor – de la ușurința de a accesa informația de care au nevoie, până la o nouă experiență de comunicare și divertisment. Telekom aduce Internetul mai aproape de utilizatori nu doar prin tarife mai atractive, ci și prin numeroase beneficii și avantaje de care aceștia se pot bucura cu oferta Telekom – acces la conținut exclusiv și de calitate, pe care îl pot urmări oriunde și oricând doresc, pe orice ecran, precum și funcționalități de top cu serviciul Internet TV, viteze superioare și trafic generos de date, plus smartphone-uri de ultimă generație. #Netliberare este umbrela sub care Telekom Romania va continua să aducă utilizatorilor mai multă valoare și beneficii extinse, servicii de divertisment de cea mai bună calitate și o nouă experiență, bazată pe simplitate și accesibilitate”, a declarat Frantisek Mala, Director Executiv Comercial, Segment Rezidential, Telekom Romania.