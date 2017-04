Asus anunta ROG Strix GD30, noul PC Desktop de gaming cu GTX 1080

In cadrul unui eveniment cu presa care a avut loc in Taiwan saptamana aceasta, Asus, a lansat pe piata PC Desktop-ul ROG Strix GD30. Noul model de PC este dedicat gamerilor indragostiti de brandul ASUS Republic of Gamers, al carui setup soseste echipat cu cea de-a saptea generatie de procesoare Intel Core (pana la i7) si placa grafica Nvidia GeForece GTX 1080.

ASUS ROG Strix GD30 dispune atat de un design futurist pe alb sau pe negru, cat si de un sistem termic avansat cu guri largi de ventilatie in partea din fata si pe laterale, plus o incinta izolata pentru sursa de alimentare, furnizeaza un flux de aer crescut pentru o racire superioara si o eficienta crescuta. De asemenea, vine cu software-ul exclusiv ASUS Aegis III care imbunatateste experienta de gaming, permitandu-le utilizatorilor sa urmareasca gradul de incarcare a procesorului si a memoriilor, sa controleze viteza ventilatoarelor si efectele luminoase ASUS Aura RGB.

Panourile frontale detasabile cpot fi montate sau indepartate in multiple combinatii, astfel se pot realiza un total de sase stiluri. Un carlig detasabil poate fi utilizat agatarea castilor de gaming in vecinatatea gamerului. La interior, carcasa PC-ului Strix GD30 ofera spatiu pentru sase hard diskuri, doua SSD-uri, cinci ventilatoare si un sistem de racire cu apa, astfel incat jucatorii isi pot upgrada calculatorul dupa cum doresc. Luminile ASUS Aura RGB le permit utilizatorilor sa-si personalizeze si mai mult sistemul de gaming prin cele opt milioane de culori si efecte multiple. Placa de baza poate afisa efecte luminoase pulsative sau statice, intr-o singura culoare sau pana la zece culori intr-un ciclu continuu, in timp ce ventilatoarele sunt înconjurate de LED-uri rosii ce ofera un accent vizual usor de remarcat.

ASUS ROG Strix GD30 ruleaza Windows 10 si va ajunge in Romania pe finalul celui de-al doilea trimestru al lui 2017, la preturi incepand de la 3.900 lei si poate ajunge pana la 10.999 lei, in functie de dotarile optionale alese de client.

Cea mai puternica configuratie arata asa: Intel Core i7-7700 3.6GHz pana la 4.2GHz, 16GB DDR4 2800MHz, 2TB SATA Hard Drive (7200RPM)+256GB M.2 SSD (PCIe Gen 3*4) si placa NVIDIA GeForce GTX1080 8GD5X.

Specificații ASUS ROG GD30