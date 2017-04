Pretul telefoanelor Neffos X1 si X1 Max, cu CPU Helio P10 (Galerie foto lansare)

TP-Link a lansat astazi pe piata din Romania smartphone-urile cu Android, Neffos X1 si X1 Max. Noile modele ruleaza sistemul de operare Android, versiunea Marshmallow si vin in variante cu ecran de 5 (rezolutie HD), respectiv 5.5 inci in diagonala (rezolutie Full HD).

“Cu aceasta a treia serie de smartphone-uri Neffos consideram ca raspundem mult mai bine exigentelor unei piete mature precum cea din Romania. Neffos X1 vine cu specificatii de top, un design premium si, in plus, un pret foarte bun”, a declarat Simona Nijnic, Category Manager – TP-Link România.

Ambele modele Neffos X1 sunt echipate cu chipsetul Mediatek MT6755, astfel ca incorporeaza procesorul octa-core Helio P10 si conectivitate 4G LTE. Ele sunt disponibile exclusiv in oferta celor de la Quickmobile, Neffos X1 in variante cu 2GB RAM si 16GB spatiu intern sau 3GB si 32GB spatiu intern, in timp ce modelul Neffos X1 Max va fi comercializat in variante cu 3GB RAM si 32GB spatiu intern sau cu 4GB RAM si 64GB spatiu de stocare fisiere intern. Toate modelele beneficiaza de un slot micro SD pentru carduri de pana la 128GB.

In plus, Neffos X1 si X1 Max vin cu un strat de sticla 2.5D (curbata usor spre margini) Gorilla Glass care protejeaza afisajul lor cu tehnologie In-Cell si TDDI (Touch and Display Driver Integration) Ambele telefoane sunt dotate cu o camera principala de 13MP cu senzor Sony IMX258, apertura f/2.0, phase-detection autofocus si blitz dual-LED pentru o mai buna captare a imaginilor pe timp de noapte. Pe partea din fata telefoanele sunt echipate cu o camera selfie de 5MP.

TP-Link anunta ca telefoanele sunt dotate cu baterii de 2.250 si 3.000 mAh, si dispun de tehnologie de incarcare rapida (pana la 50% incarcare in numai 30 de minute).

Cu rama foarte subtire, telefoanele Neffos X1 si X1 Max, sunt construite din metal si vor fi disponibile in magazine atat pe auriu, cat si pe argintiu (gri metalic) la un pret recomandat de 900 lei pentru modelul de 5″, respectiv 1.000 lei modelul de 5.5″ in diagonala.