Moto C si Moto C Plus vor inlocui seria Moto E, in 2017

Inainte ca brandul Motorola sa fie achizitionat de catre cei de la Lenovo, compania lansase pe piata seriile de telefoane Moto, care acopereau toate cele trei segmente de piata: premium, de nivel mediu si zona de telefoane ieftine, accesibile majoritatii.

Acum, ca Motorola a trecut in portofoliul Lenovo, executivul chinez recurge la o serie de modificari de denumiri, astfel ca varful gamei Moto nu mai este Moto X, ci Moto Z, iar cele mai ieftine telefoane din seria Moto E vor deveni, de anul acesta, Moto C si Moto C Plus, cel putin asta pare sa indice o noua serie de informatii sosite pe surse.

Noile telefoane accesibile din seria Moto C, care vor lua locul telefoanelor Moto E, vor beneficia de un ecran de 5″ in diagonala si procesoare quad-core de 1.3GHZ Mediatek (chipset MT6737m). Diferenta dintre Moto C si Moto C Plus este facuta de rezolutia ecranului care va fi 720p HD pe modelul mai mare, in timp ce modelul standard va sosi cu rezolutie FWVGA ( 480 x 854 pixeli), dar si de RAM-ul disponibil. Se vorbeste despre 1GB pe modelul Moto C, 2GB RAM pe modelul C Plus.

De asemenea, telefoanele vor fi echipate cu baterii detasabile de 2.300 mAh, respectiv 4,000 mAh pe modelul plus, camere foto de 2MP pe fata cu blit si 5MP (pe Moto C) si 8MP (pe C Plus) pe spate.

Ambele modele vor rula sistemul de operare Android Nougat.

sursa