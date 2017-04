HTC One X10 debuteaza in Rusia, cu baterie 4.000 mAh si CPU Helio P10

HTC One X10 debuteaza in Europa in mare secret cu o autonomie de pana la 2 zile a bateriei si camera foto capabila sa filmeze si in conditii de lumina slaba.

HTC a lansat in sfarsit cel mai nou smartphone al sau — One X10, care era asteptat sa debuteze la Mobile World Congress 2017.

Noul smartphone beneficiaza de o carcasa solida realizata din metal ce masoara 8.23 ​​mm grosime si 175 grame, un display LCD de 5.5″ in diagonala cu rezolutie Full HD si un strat de sticla Gorilla Glass peste pentru protectie.

One X10 este echipat cu procesorul octa-core MediaTek Helio P10, cu 3GB memorie RAM si 32GB spatiu intern ce poate fi extins prin slotul micro SD care suporta memorie externa de pana la 2TB. HTC promite o autonomie de pana la 2 zile de utilizare datorita bateriei de 4.000 mAh.

Telefonul este dotat cu doua slouri nano SIM (ambele compatibile cu retelele 4G LTE), dispune de Bluetooth 4.2, GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Miracast si ruleaza sistemul Android Nougat cu cea mai noua versiune a interfetei grafice HTC Sense peste. X10 dispune de tehnologie audio HTC Boomsound, senzor pentru amprente amplasat pe spate si unul magnetic.

HTC a dotat One X10 cu camere foto de 8MP cu apertura f/2.2 si focus fix pe partea frontala, respectiv 16MP cu apertura f/2.0 phase detection, autofocus si blit LED. Camera de pe spate s-ar descurca foarte bine in conditii de luminozitate redusa, insa acest lucru il vom afla abia cand va ajunge la review acest model.

Telefonul HTC One X10 va fi comercializat in Europa in variante pe negru si argintiu. Pretul nu a fost deocamdata dezvaluit.

sursa