Samsung Galaxy S8 Plus Review.

Samsung a luat tot ceea ce a fost mai bun din punct de vedere al caracteristicilor si a functiilor software de pe Galaxy S7, S7 Edge si Note 7 in 2016, le-a imbunatatit si le-a integrat in noua serie Galaxy S8, telefoane care anul acesta duc experienta de utilizare a smartphone-ului la un cu totul alt nivel multumita display-ului Infinity, a noilor chipset-uri super-performante si economice din punct de vedere energetic construite prin procedeul tehnologic de 10nm si a noii interfete grafice Samsung Experience UI, ce integreaza si asistentul virtual Bixby bazat pe Machine Learning (inteligenta artificiala).

In perioada de precomenzi destinata telefoanelor Galaxy S8, am avut oportunitatea sa testam un Galaxy S8+ (Plus), modelul Samsung SM-G955, telefon pus la dispozitie de catre cei de la Orange, prin programul Orange Smartphone Tester, smartphone livrat alaturi de castile AKG in valoare de 100$, un adaptor cablu USB-C la micro USB, incarcatorul si cheita pentru accesarea slotului hibrid nano SIM/micro SD.

Dar, haideti, sa intram in review-ul propriu-zis al acestui flagship smartphone.

Aspect / Afisaj

Aspectul telefonului ne aduce aminte de generatiile anterioare din gama de top , dar numai pana la un anumit punct. Noile telefoane Galaxy S8 sunt ceva mai lunguete si au un corp ceva mai ingust astfel ca pot fi cuprinse foarte confortabil in mana chiar si de utilizatorii cu maini mai mici. Construit din sticla si metal telefonul Galaxy S8+ in varianta Midnight Black testat in ultimele saptamani este atat de bine realizat incat ai impresia ca ti in mana un gadget construit dintr-o singura bucata de material. Imbinarile sticlei curbate Corning Gorilla Glass 5 cu rama metalica pe margini este extrem de atent lucrata, iar faptul ca au disparut butoanele fizice din partea frontala a display-ului, permitand ca marginile de sus si de jos sa fie mult mai subtiri si aproape inexistente pe partile laterale a acestor telefoane, face ca designul sau sa fie, poate, cel mai bine realizat smartphone din toate timpurile.

Noua tehnologie Super AMOLED si scaderea in dimensiune a componentelor hardware interne, precum si performanta si eficienta din punct de vedere al consumului de energie a noilor chipseturi ce echipeaza gama S8, a facut ca noile telefoane sa poata fi echipate de Samsung cu acest display curbat superb de 6.2″ denumit Infinity, care beneficiaza de rezolutie 1.440 x 2.960 pixeli si densitate de 529 de pixeli per inch. Experienta vizuala a utilizatorului de Galaxy S8 este incredibila. Din pacate, nu o puteti percepe decat atunci cand veti tine in mana un astfel de telefon pe care sa puteti vizualiza continut Ultra HD.

Deoarece ochiul nu poate distinge atat de multi pixeli per inch, Samsung, a decis, sa seteze rezolutia standard a ecranului la 2.220 x 1.080 px (Full HD+) pentru a minimiza consumul de baterie, dar, o puteti seta la maximum atunci cand va doriti acest lucru. De asemenea, display-ul vine cu o serie de setari, inclusiv cu filtru de protectie impotriva Blue light. De asemenea, acest display Infinity are integrat in partea de jos un buton Home virtual, de fapt, e o mica zona pe acest display dedicata butonului Acasa, zona sensibila la apasare, presiune, care functioneaza ca un buton 3D Touch.

Hardware

Samsung Electronics a avut grija ca noile sale varfuri de gama pe 2017, sa beneficieze de aproape tot ce e nou pe piata din punct de vedere hardware. Este primul smartphone disponibil comercial care vine echipat cu procesorul Snapdragon 835, producatorul avand exclusivitate in acest sens cu Qualcomm. Insa europenii nu vor beneficia de acest chipset, deoarece zonei EMEA i-au fost alocate modelele cu chipsetul Exynos 9 (Exynos 8895) care ofera procesorul octa-core cu 4 nuclee de 2.3GHz + 4 nuclee de 1.7GHz si acceleratorul grafic mobil Mali-G71 MP30 dar, probabil, ca veti gasi la anumiti retaileri si o varianta importata pe canale neoficiale cu procesorul S835.

Pe langa chipsetul Exynos 9 care echipeaza telefonul Galaxy S8+ testat de noi, acesta vine cu 4GB memorie RAM si 64GB spatiu intern de stocare fisiere, memorie interna ce poate fi extinsa prin slotul hibrid al telefonului care accepta carduri micro SD de pana la 256GB. Aceasta combinatie hardware face experienta de utilizare, inclusiv in jocuri, sa fie una deosebita. Cei interesati ca telefoanelor lor sa fie super performante, pot chiar sa incerce achizitionarea variantei lansate recent in Asia, cea cu 6GB RAM si 128GB spatiu stocare.

In testele benchmark Galaxy S8+ a realizat un scor de 171.140 puncte in aplicatia Antutu, respectiv 2.009 puncte single-core si 6.620 puncte multi-core in aplicatia Geekbench 4.

Experienta audio nu se ridica la nivelul acestui smartphone flagship. Neavand doua difuzoare stereo, singurul difuzor amplasat in partea de jos se aude suficient de puternic, insa mi-as fi dorit sa fie dotat cu doua difuzoare amplasate la extremitati, astfel am fi avut parte de o experienta video-audio desavarsita. Din pacate, de cativa ani, Samsung sacrifica aceasta experienta audio pentru a oferi rezistenta la apa (pana la o adancime de 1 metru si jumatate timp de 30 de minute) si la praf gadgeturilor sale ceea ce nu e tocmai rau, insa cu un asa telefon, parca, ti-ai dori sa ai parte de o experienta audio mult mai buna.

Totusi, aceasta experienta audio vine prin intermediul castilor AKG, pe care Samsung a decis sa le introduca in pachet cu varfurile sale de gama, ceva ce in anii anteriori nu facea, ci oferea casti standard albe, casti in care nu se auzea rau sunetul, dar care nu se ridicau la nivelul unui telefon de top. Castile AKG pot fi achizitonate si separat de telefonul S8 la pretul de 100$, insa trebuie sa mentionam ca nu isi justifica cheltuiala, decat daca le primiti “gratuit” odata cu smartphone-ul.

Pe partea de conectivitate telefonul Galaxy S8 beneficiaza de tot ceea ce va trece prin minte, inclusiv Bluetooth 5.0 care permite conectarea simultana a doua dispozitive (2 perechi de casti in acelasi timp sau o casca si un bluetooth speaker). De asemenea, vine cu Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, GPS, NFC, port reversibil USB-C versiunea 3.1 si suporta viteze 4G de pana la 1Gbps in retelele LTE Advance (categoria 16).

Telefonul este dotat cu senzorul de amprente pe spate si cu senzori de scanare a fetei si a irisului frontal. In timpul testelor efectuate am utilizat mereu functia de scanare a fetei care deblocheaza instantaneu telefonul, nemaifiind necesara utilizarea senzorului pentru amprente sau cel de scanare a irisului.

Software

Odata cu noile telefoane Galaxy S8, Samsung a introdus ceea ce producatorul intituleaza Experience UI in locul TouchWiz. Interfata grafica foarte bine organizata cu o sumedenie de functii utile dar si cu un meniu al setarilor mai bine structurat. Bara de notificari spre exemplu, permite swipe spre stanga sau spre dreapta (pe orizontal), pentru accesarea rapida a anumitor scurtaturi (default – utilizatorul are acces la 21 de scurtaturi, inclusiv la activarea sau deactivarea filtrului de lumina albastra, la zona Edge a display-ului, a datelor mobile, NFC s.a.m.d.

Telefonul ruleaza sistemul de opeare Android 7.0 Nougat si vine cu interfata grafica Samsung Experience versiunea 8.1, care aduce si asistentul A.I. Bibxy, ce poate fi accesat fie prin swipe de pe Home screen catre dreapta ori prin apasarea butonului fizic dedicat amplasat pe partea laterala stanga cum privim ecranul, imediat sub tastele de volum. Din pacate, partea cea mai importanta a lui Bixby, si anume comenzile vocale nu sunt active. Practic, clientii nu vor avea acces la aceasta functie in primele luni de utilizare, ci doar la Bixby Vision, Bixby Home si Reminder. Samsung va activa comenzile vocale intr-un update ulterior.

Telefonul Galaxy S8+ testat vine echipat cu un vast sertar de aplicatii gata pre-instalate accesibile prin swipe in sus pe ecranul principal al telefonului. Printre aplicatiile pre-instalate se regasesc si cele de la Microsoft: Word, Excel, Power Point, OneDrive, Skype; pachetul de aplicatii Samsung Apps si cele de la Google.

Producatorul sud coreean ofera separat accesoriul Samsung Dex, care permite posesorului de Galaxy S8 sa transforme experienta de utilizare mobile intr-una desktop, dar necesita pe langa o tastura si un mouse wireless, precum si un monitor, iar toate acestea ne vor face sa scoatem ceva bani in plus din buzunar.

Camera

Vestea ca, camera foto beneficiaza de acelasi senzor ca si modelul de smartphone Galaxy S7 de anul trecut, a facut ca unii fani ai acestui brand sa strambe din nas, insa senzorul de anul trecut este unul foarte bun, iar tehnologia de procesarea a imaginii (software-ul actualizat) creste calitatea si claritatea imaginilor captate cu camera ce echipeaza noile modele ale seriei Galaxy S8 comparativ cu cea de pe telefoanele S7 de anul trecut. Un alt aspect foarte interesant la camera foto principala, este faptul ca blitul si senzori sunt integrati sub stratul de sticla Gorilla Glass 5, astfel find protejati la anumite posibile socuri mecanice si zgarieturi.

Mai jos gasiti o galerie foto si un video sample, toate realizate cu aceasta camera de 12MP cu apertura f/1.7 si stabilizare optica a imaginii. Aici, le puteti accesa la rezoltuie maxima.

Camera frontala de pe S8 beneficiaza de un senzor de 8MP cu apertura f/1.7 si autofocus pentru selfies clare, fata de doar 5MP cat avea cel montat pe S7.

Baterie

Bateria de 3.500 mAh de pe Galaxy S8+ ofera pana la 14 – 15 ore de utilizare intensa conectat in permanenta la o retea Wi-Fi sau 11 – 12 ore de utilizare conectat 4G. Incarcarea bateriei se face in aproximativ 50 de minute. Telefonul dispune si de incarcare wireless, insa incarcatorul wireless trebuie achizitionat separat, iar noi nu l-am primit in teste pentru a ne forma o parere in acest sens. De mentionat ca, Galaxy S8, vine cu o baterie de 3.000 mAh, astfel ca celor care intentioneaza sa utilizeze intens telefonul in retelele 4G, le recomandam modelul Plus cu 500 mAh in plus, asta daca lungimea lui S8+ nu reprezinta un inonvenient, desi nu e cu mult mai mare ca un iPhone 7 Plus.

Concluzie

Samsung Electronics s-a intrecut pe sine si concurenta (iPhone 7), cu noile sale varfuri de gama Galaxy S8. Telefoanele au cel mai futurist design de pe piata in acest moment, un display Infinity superb, o baterie care sa te multumeasca pe parcursul unei intregi zile, o camera foto excelenta capabila sa fotografieze si in conditii de luminozitate redusa, putand si filma video in format Ultra HD; dispune de rezistenta la apa, de incarcare wireless, viteze de pana la 1Gbps si multe alte caracteristici care, cu siguranta, il vor face principalul favorit la titlul de Telefonul anului 2017.

Plusuri

ecranul Super AMOLED Infinity

camera foto cu tehnologie de procesare a imagini mai buna ca anul trecut

design futurist superb

primul smartphone cu procesoare pe 10nm

viteza 4G LTE de pana la 1Gbps in retelele telecom

experienta gaming si video excelenta

Minusuri

lipsa celui de-al doilea difuzor stereo

nu are radio fm

nu are port infra rosu

Telefoanele Galaxy S8 sunt disponibile in oferta operatorului Orange impreuna cu unul din abonamentele Orange Me sau la liber, dar le gasiti si la pret intreg sau in rate fixe in oferta magazinelor de retail de la noi.