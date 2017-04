Telefonul Galaxy S8 Plus e greu de reparat conform specialistilor

Specialistii din domeniu spun ca telefonul Galaxy S8 Plus e greu de reparat.

Pe 29 martie, Samsung, a lansat telefoanele Galaxy S8 si S8+, in cadrul unui eveniment ce a avut loc la New York. Iar de saptamana aceasta telefoanele vor incepe sa fie livrate catre clientii care au plasat comenzi pana pe 19 aprilie 2017.

Desi nu este deloc un telefon ieftin, Galaxy S8, cu al sau design luxuriant, este destul de greu de reparat conform specialistilor de la iFixit, a caror activitate este aceea de a demonta gadgeturi pentru a afla cat de reparabile sunt acestea. Se pare ca, modelele Galaxy S8 si S8 Plus, sunt destul de greu de reparat, telefonul S8+ obtinand nota 4 din 10, unde 10 reprezinta nota maxima pentru usurinta cu care gadgetul in cauza poate fi reparat, 1 fiind nota minima cand vine vorba de dificultatea cu are un produs poate fi reparat.

In mare parte, aceasta dificultate de a fi reparat, se datoreaza celor doua parti de sticla curbata (fata/spate) lipite cu ajutorul unui adeziv special care nu prea permite dezlipirea si dezmembrarea telefonului pentru a fi reparat in cazul in care sticla sau ecranul telefoanelor Galaxy S8 crapa, precizeaza iFixit.

Totusi, exista si o veste buna in acest sens. Samsung Electronics, va oferi clientilor de Galaxy S8 o serie de servicii gen Samsung Care, ce include schimbarea gratuita a display-ului in primul an de la achizitia telefonului (o singura data), dar si alte tipuri de servicii / garantii despre care puteti afla detalii dintr-un articol anterior publicat de Gadget Talk Romania.