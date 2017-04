Xiaomi lanseaza Mi 6 de 5.2″ cu Snapdragon 835 si 6GB RAM

In cadrul unui eveniment cu presa ce a avut loc de dimineata la Beijing, in China, producatorul Xiaomi a lansat pe piata varful de gama pe anul in curs, modelul Xiaomi Mi 6, succesorul modelului Mi 5S.

Telefonul beneficiaza de un design realizat din sticla curbata (exista si o varianta exclusiva cu carcasa realizata din ceramica si inele placate cu aur de 18 karate la nivelul camerei foto principale de pe spate), dispune de o rama metalica si un display de 5.15″ in diagonala cu rezolutie Full HD.

Xiaomi Mi 6 este cel de-al doilea smartphone dupa Galaxy S8, ce vine lansat cu noul chipset Qualcomm Snapdragon 835 si beneficiaza de 6GB memorie RAM si 64 / 128 GB spatiu intern pentru stocare fisiere. Smartphone-ul vine cu o baterie nedetasabila de 3.350 mAh care promite o zi de utilizare si o camera principala duala (senzor de 12MP cu unghi larg + senzor 12MP RGB) cu stabilizare optica a imagini pe 4 axe.

Telefonul Mi 6 ruleaza MIUI ROM (Android Nougat) si va fi disponibil in Asia incepand cu data de 28 aprilie. Pretul telefonului incepe de la 335 Euro pentru varianta de 64 GB, 390 Euro modelul de 128GB, respectiv 400 de Euro modelul cu carcasa ceramica si inele placate cu aur de 18 karate.

Xiaomi Mi 6 se va regasi, cel mai probabil, in oferta celor de la QuickMobile si eMAG, incepand cu a doua jumatate a lunii Mai 2017. Vom reveni cu detalii atunci cand telefonul va aparea in oferta magazinelor retail de la noi.

sursa