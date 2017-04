Vehiculele fara sofer vor fi disponibile comercial abia peste 10 ani, declara un executiv Hyundai

Autovehiculele fara sofer (cele testate de Google si alte companii, masini ce se conduc singure pe baza inteligentei artificiale) tin titlurile publicatiilor de tehnologie de cativa ani incoace, insa mai e mult pana sa vedem astfel de masini pe strazi la nivel global, deoarece conform vice-presedintelui diviziei de inteligenta auto din cadrul Hyunday, Hwang Seung Ho, retelele mobile 4G la care acestea sunt conectate pentru a primi informatii in timp real nu permit transmiterea de date (comenzi) intr-un timp foarte scurt, critic acestui tip de vehicule pentru a putea executa manevre de evitare a unor posibile accidente rutiere.

Intarzierea s-ar datora faptului ca aceste autovehicule necesita o viteza de comunicare / transmitere a datelor prin unde radio de cel putin la nivelul viitoarelor retele mobile 5G (transmiterea de date in aproximativ o milisecunda, aproape instananeu). Si cum acestea nu vor fi utilizabile comercial decat undeva in jurul anului 2025 (peste minim 8 ani), actualele masini autonome nu pot face pasul urmator catre comercializarea si utilizarea lor ca mijloc de transport in viata de zi cu zi, deoarece prezinta un risc ridicat de pierdere de vieti omenesti.

Potrivit declaratiilor facute de Hwang in cadrul targului Seoul Motor Show, o masina autonoma care circula cu o viteza de 96km/ora ar putea primi informatii in doar cativa centimetri, determinand astfel masina sa franeze sau sa vireze in cazul unei urgente. Un raspuns atat de rapid la instructajul primit nu poate fi procesat de masinile autonome actuale, deoarece retelele 4G nu sunt suficient de rapide in transmiterea de informatii prin unde radio.

Actualele masini testate de majoritatea producatorilor auto si de companiile din zona IT folosesc retelele 4G, conectivitate vehicle-to-vehicle sau vehicle-to-infrastructure, insa acest tip de sisteme nu ofera versatilitatea pe care o poate oferi o retea 5G, a mai declarat acesta in cadrul targului expozitional auto de la Seul.