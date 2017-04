Apple sarbatoreste 10 ani de la lansarea primului iPhone. Va lansa o editie speciala!?!

Cum anul acesta se fac 10 ani de la lansarea primul Apple iPhone, producatorul american are toate motivele sa vine cu ceva nou si inovator, mai ales ca, concurenta lor directa, Samsung Electronics, a lansat anul acesta Galaxy S8, poate, cel mai bun smartphone lansat pana in prezent.

In mediul online se vorbeste zilele acestea despre posibilitatea ca Apple sa lanseze 3 telefoane iPhone in 2017: un iPhone 7S si un 7S Plus, dar si o editie speciala despre care se face referire ca fiind un iPhone 8, iPhone Edition sau cea mai putin credibila varianta de nume — iPhone X.

Daca modelele iPhone 7S vor reprezenta un upgrade pentru telefoanele lansate in toamna lui 2016, editia speciala ar putea insemna reintoarcerea celor de la Apple la designul din sticla abandonat de companie cu multi ani in urma datorita problemelor de fragilitate a sticlei. E stiut faptul ca, in ultimii ani, sticla care protejeaza telefoane precum cele lansate de producatorii de smartphone-uri din Asia, a devenit tot mai solida si mai rezistenta la socuri mecanice. Spre exemplu cei de la Corning au lansat nu cu mult timp in urma Gorilla Glass 5, o sticla ce echipeaza in prezent telefoane ca Galaxy S8 despre care se vorbeste ca poate proteja acest model de telefon daca este scapat din mana de la o inaltime de 1.6 metri (nivelul urechii) in 80% din cazuri. Un procent destul de bun, avand in vedere ca vorbim despre sticla.

Revenind la subiectul nostru de astazi, editia speciala de iPhone ar uma sa adopte tehnologia OLED, astfel ca sansele ca acest model sa adopte un design din sticla cu rama metalica sunt foarte mari. Se vorbeste despre integrarea unui senzor de amprente sub acest ecran OLED cu rama foarte ingusta (similar cu ceea ce am vazut pe G6 si S8), insa pana in prezent Apple nu a reusit sa identifice o metoda viabila de a face acest lucru. Nici macar Samsung nu a reusit ascunda senzorul sub ecranul telefonului sau de top de anul acesta, motiv pentru care senzorul pentru amprente de pe Galaxy S8 apare pozitionat ciudat pe partea din spate, solutie pe care ar putea sa o adopte si cei de la Apple conform unor noi schite aparute online.

Pe langa mutarea senzorului de amprente pe spate (sub logo-ul Apple), aceasta editie speciala ar putea beneficia de incarcare rapida a bateriei, de o functie ‘Tap to Wake up the screen’, de tehnologie pentru realitatea augmentata, tehnologie de scanare a irisului / recunoastere a fetei, o camera principala aliniata vertical pe spatele telefonului in loc de orizontal cum era pana in prezent si rezistenta carcasei la apa si praf.

Oricare vor fi caracteristicile noilor telefoane iPhone din 2017, Apple, va trebui sa demonstreze intregii lumi ca inca poate inova ceva ce a esuat sa demonstreze in ultimii ani compania fiind acuzata in repetate randuri ca odata cu disparitia vizionarului Steve Jobs, Apple nu mai este in stare sa lanseze produse originale, multumindu-se doar sa upgradeze produsele sale deja consacrate.

Apple detine toate atuurile ca anul acesta sa ne uimeasca pe toti cu un nou model revolutionar de telefon. Ramane sa vedem daca acest lucru se va intampla sau nu.