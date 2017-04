Mastercard introduce cardurile cu amprente, insa vin si cu un inconvenient!

Saptamana aceasta compania Mastercard a anuntat ca a incheiat perioada de teste efectuata cu noile carduri pe baza de amprenta si ca ele sunt deja utilizate comercial, numai ca, ele, vin si cu un inconvenient pentru clienti.

Noile carduri cu amprenta nu vor putea fi utilizate decat pe baza acestor amprente scanate si inregistrate in baza de date a bancilor la care clientul isi deschide cont, ceea ce inseamna ca in cazul unei urgente membrii familiei nu vor putea accesa fondurile de pe card fara amprenta proprietarului, lucru ce ar putea fi un mare inconvenient pentru clientii din Romania.

Aceste carduri stocheaza pe ele pana la maxim 2 amprente si nu pot apratine altor persoane, decat titularului contului iar tranzactiile din magazine sau la bancomat se fac la fel ca si cu cardurile cu banda magnetica. Diferenta e ca nu mai e nevoie sa se introduca acel cod pin de siguranta ci, proprietarul, trebuie doar sa tina degetul a carei amprenta a fost inregistrata in cipul cardului (pe zona speciala a acestui card) si sa il introduca in gura ATM-ului sau in POS-ul magazinelor (la casa), apoi tranzactia are loc aproape instantaneu (vezi video mai jos).

Totusi, noile carduri cu acest sistem biometric de securitate, vor beneficia de un pin se siguranta in caz de nevoie.

Africa de Sud este prima tara care adopta noua tehnologie biometrica propusa de Mastercard. Acest sistem de plati urmeaza sa apara si in Europa, pana la finalul acestui an.