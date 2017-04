ADATA anunta Ultimate SU700, cel mai nou SSD 3D Nand Flash

ADATA Technology, a anuntat, astazi, 24 aprilie, lansarea unui nou SSD 3D Nand Flash pe SATA de 2.5″ cu viteza de pana la 6GB/secunda. Este vorba despre modelul Ultimate SU700 cu o capacitate de pana la 960GB, echipat cu controller Maxiotek si viteza de pana la 560 MB/s la citire, respectiv 520 MB/s la scriere.

ADATA continua productia exclusiva de dispozitive 3D NAND. SU700 este caracterizat de 3D NAND Flash, fiind mult mai fiabil, eficient si mai rapid decat modelele anterioare 2D NAND. SU700 ofera un excelent raport calitate-pret, avand in vedere multitudinea de specificatii cu care este echipat, un nou controller Maxiotek plus firmware si proprietar ADATA.

Noul SSD SU700 atinge viteze de 560MB/s la citire si 520MB/s la scriere, demonstrand inca o data ca 3D NAND poate atinge viteze cu cel putin 10% mai mari decat 2D NAND. Acesta ofera, de asemenea, si pana la 80K IOPS, cu indicatori de performanta ce vor ramane stabili chiar si in conditii de incarcare ridicata, datorita controller-ului si a firmware-ului ce suporta modul WriteBooster. Aceasta este o caracteristica SLC caching (pSLC) ce permite SSD-ului SU700 sa mentina viteze maxime la transferul de date. Tehnologia de control a frecventei urmareste nivelul de incarcare a SSD-ului, pentru a oferi un echilibru intre performanta, eficienta energetica si prevenirea uzurii.

Design-ul si procedurile de testare ADATA asigura integrarea fluida a criptarii AES 256-bit si corectarea rapida a erorilor. ADATA lanseaza SSD-ul SU700 in patru variante: cu capacitate de 120GB, 240GB, 480GB si 960GB, toate oferind un MTBF (mean time between failures) de 2 milioane de ore. Versiunea de 960GB are un rating TBW (terabytes written) de 560TB, indicand o durata lunga de viata pentru acest SSD. SU700 are o garantie de 3 ani.