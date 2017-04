Pretul notebookului Acer Predator 21 X in Romania

Anuntat inca din toamna anului trecut (2016), la IFA Berlin, primul notebook de gaming din lume echipat cu ecran curbat, Acer Predator 21 X, a fost prezentat la inceputul anului, la CES 2016, iar de saptamana aceasta el devine disponibil pe piata din Romania.

Pretul notebookului Acer Predator 21 X

Acest laptop super-performant cu ecran curbat si tehnologie Tobii (eye-tracking), dedicat segmentului de jocuri, este disponibil in Romania prin partenerii de profil ai producatorului taiwanez, la pretul de 45.000 lei (10.000 Euro).

Notebook Predator 21 X este echipat cu cel mai nou procesor Intel COre i7 din generatia a VII-a, cu 5 ventilatoare de racire si doua placi grafice Nvidia GeForce GTX 1080 in SLI cu 16GB memorie.

Predator 21 X este dotat cu un ecran IPS de 21″, ce dispune de tehnologie Nvidia G-Sync, rezolutie 2.560 x 1.080 pixeli si rata de refresh 120 Hz. Sub carcasa curbata a notebook-ului se mai gasesc 64GB de memorie DDR4 SDRAM si cu un procesor overclockabil Intel Core i7-7820HK 2.90GHz, pentru performante si timpi de raspuns fara egal.

De asemenea vine cu un HDD de 1TB si un SSD cu capacitate de 1TB. In pus, Killer DoubleShot Pro selecteaza automat cea mai rapida conexiune la retea (Ethernet sau wireless) si trimite tot traficul cu prioritate ridicata prin acea interfata, in timp ce traficul standard este trimis prin celalta. Acest lucru asigura faptul ca traficul cu prioritate ridicata va fi directionat intotdeauna catre cea mai rapida si mai sigura conexiune. Thunderbolt 3 se conecteaza prin USB-C, cu viteze de pana la 40 Gbps.

Disipand eficient caldura in exces pentru performante neintrerupte in timpul sesiunilor intense de gaming, notebook-ul iese in evidenta si printr-o arhitectura avansata de racire ce consta in 5 ventilatoare de sistem (dintre care 3 ventilatoare metalice ultra-subtiri AeroBlade) si 9 radiatoare. Acesta include si Acer Dust Defender, care indeparteaza depunerile de praf si imbunatateste disiparea caldurii, precum si aplicatia Acer CoolBoost care poate fi utilizata pentru ajustarea fluxului de aer a ventilatoarelor, pentru a oferi racire suplimentara in timpul utilizarii intense.

Tastatura mecanica full-size este echipata cu taste Cherry MX Brown, cu optiune de programare individuala a culorii de iluminare, oferind 16.7 millioane de variante. Tastatura numerica unica permite intoarcerea si transformarea sa intr-un Precision Touchpad.

Pentru transport facil in conditii de siguranta, fiecare Predator 21X este livrat intr-o geanta rigida, ultra-rezistenta, care depoziteaza in siguranta notebook-ul si accesoriile sale.