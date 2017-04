De cativa ani operatorul telecom Orange Romania se implica activ in zona de start-up-uri, unde sprijina micii intreprinzatori cu diferite oferte si servicii.

Astfel, pentru a veni din nou in sprijinul acestora, incepand de astazi, 25 aprilie, Orange lanseaza abonamentele Business Mobile si Orange Pro, dedicate companiilor mici si mijlocii care aduc mai multe resurse de voce si date nationale in roaming. Printre beneficiile de care se vor bucura companiile care aleg noile abonamente, se numara mai multe resurse de voce si date nationale si in roaming, in Spatiul Economic European, dar si resurse pentru apeluri internationale si roaming in restul lumii.

Abonamentele Business Mobile

Odata cu lansarea noului portofoliu de abonamente Business Mobile, clientii pot folosi in roaming, fara niciun fel de costuri suplimentare, internetul si minutele nationale incluse in pachetele Business Mobile, in tarile din Spatiul Economic European (SEE), alcatuit din Uniunea Europeana, Islanda, Lichtenstein si Norvegia.

Incepand cu Business Mobile 9, minutele si traficul de internet pot fi folosite atat national, cat si in roaming, in SEE. Ca noutate pe piata pentru cei care calatoresc mult si in afara Spatiului Economic European, companiile pot opta pentru noile pachete Business Mobile 21, 29, 44 si 66, ce au incluse resurse de roaming in orice destinatie din lume.

Abonamentele Orange Pro

Micii intreprinzători pot alege abonamentul potrivit din portofoliul dedicat Orange Pro, cu minute nelimitate si trafic de internet, national si in roaming in Spatiul Economic European, la preturi incepand cu 13 euro pe luna (TVA inclus).

De asemenea, Orange Home recompenseaza fidelitatea pentru timpul petrecut in retea cu un bonus suplimentar de 10 euro pentru fiecare an petrecut cu Orange tuturor abonatilor clienti business care aleg internet prin fibra cu un abonament Office Net. Bonusul poate fi folosit la achizitia de telefoane sau tablete. Astfel, clientii beneficiaza de preturi si mai avantajoase.

Mai multe detalii despre noua oferta Orange pentru abonamente sunt disponibile pe site-ul operatorului.