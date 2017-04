Benq lanseaza monitorul EW2770QZ, cu reglare automata a luminozitatii

BenQ a anuntat saptamana aceasta lansarea unui nou model de monitor pentru desktop PC-uri, a carui rama foarte subtire (edge-to-edge) si design minimalist aduce o noua experienta office.

Anuntat sub numarul de model BenQ EW2770QZ, monitorul dispune de tehnologie inteligenta de luminare (reglare automata a luminozitatii) BenQ Brightness Intelligence Plus (B.I.+) si protectie a ochilor indiferent de mediul de lucru (de nivelul de iluminare a incaperii in care este utilizat monitorul), deoarece display-ul isi regleaza singur intensitatea si temperatura culorilor afisate.

Echipat cu un panou IPS de 27″ in diagonala, monitorul ofera o rezolutie maxima de 2.560 x 1.440 pixeli si poate fi montat oriunde dispunand de sistemul de montare VESA. Datorita ecranului sau de tip IPS, noul model poate reda 16.7 milioane de culori reale , cu o adancime a culorii pe 8 biti, precum si o acoperire 100% sRGB si Rec.709 pentru o reproducere fidela a culorilor.

“EW2770QZ este un monitor de ultima generatie, care se adreseaza clientilor ce pun accent pe cele mai bune tehnologii. Acesta, combina implementarile actuale in materie de rezolutie, tehnologie IPS si performante sRGB, cu cerintele de maine pentru calitatea imaginii si protectie a ochilor.” a declarat Conway Lee, preşedintele corporaţiei BenQ.

In plus, monitorul dispune de doua boxe incorporate de 2W fiecare, precum si un suport pentru o conectica pe HDMI si DisplayPort.

Monitorul pentru PC Desktopuri Benq EW2770QZ este disponibil la partenerii oficiali din Romania ai producatorului, avand un pret recomandat de 2.190 lei.