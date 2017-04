De vreo doi ani de zile Google incearca sa integreze aplicatiile Android in sistemul sau Chrome OS pentru a-i creste utilitatea acestui sistem de operare folosit in mare parte de studentii care nu isi permit un laptop performant cu Windows sau un Apple Macbook. Este si motivul pentru care sunt atat de cautate aceste Chromebook-uri, mai ales in Statele Unite, deoarece au un pret foarte atractiv si, in plus, ofera acces la intregul “eco-sistem” de aplicatii si servicii oferite de Google.

O parte din dispozitivele cu Chrome OS deja disponibile comercial (cele mai noi dintre ele), au primit deja aceasta compatibilitate, astfel ca posesorii lor pot instala magazinul Google Play store si descarca si utiliza aplicatii Adroid.

Din pacate, nu toate aceste terminale cu sistemul Chrome OS beneficiaza de un hardware suficient de performant pentru a putea rula in mod optim aplicatii Android, astfel ca Google testeaza si evalueaza care dintre ele pot primi compatiblitate.

In cazul in care detineti sau intentionati sa achizitionati un Chromebook, Chromebox sau Chromebase si nu sunteti sigur daca este compatibil cu Google Play store, aveti posibilitatea de a verifica lista Chromebookurilor compatibile cu aplicatiile Android.

Cele etichetate ‘Stable Channel’ sunt deja compatibile, la fel si cele care se afla in perioada ‘Beta’, doar cele etichetate ‘Planned’ nu sunt, ci asteapta sa fie evaluate pentru a se lua o decizie in acest sens.

Lista o puteti accesa aici.