Prima imagine a telefonului OnePlus 5, ne arata posibilul design al flagship killer-ului din 2017

Ca in fiecare an in aceasta perioada de primavara – vara, brandul chinezesc OnePlus pregateste lansarea urmatoarei generatii de smartphone ‘flagship killer’ care ar putea fi lansat sub denumirea OnePlus 5 in 2017.

O publicatie din India pretinde ca intrat in posesia unei randari (imagini) a ceea ce ar putea fi design-ul nefinalizat (un prototip) al telefonului OnePlus 5. Acesta ar putea fi anuntat luna viitoare (Mai), iar vanzarile sa inceapa din luna iunie.

Despre partea hardware a viitorului flagship killer nu se stie prea multe la aceasta data, insa putem specula ca va fi echipat cu cel mai nou chipset Qualcomm, modelul MSM8998 care ofera procesorul octa-core Snapdragon 835 si un modem capabil de viteze mobile de pana la 1Gbps, daca reteaua permite.

De asemenea, ne asteptam ca telefonul OnePlus 5 sa dispuna de 6GB memorie RAM, o baterie cu capacitatea in jurul a 3.500 mAh, un sistem de camera duala cu senzorii amplasati pe verticala iar blitul imediat dedesubt. Telefonul va rula sistemul mobil de operare Android Nougat, probabil, versiunea 7.1.

E posibil, ca telefonul sa fie lansat pe acest negru mat, auriu si pe argintiu, la un pret undeva in jurul a 450 de euro.

sursa