Evolio lanseaza iSmart 360, o camera ce poate filma la 360 de grade

A devenit un trend in online-ul actual ca, oamenii, sa realizeze continut foto si/sau video in format de inalta calitate si la 360 de grade, pe care apoi sa il impartaseasca cu prietenii pe retelele de socializare (Facebook, Youtube, etc).

Astfel, brandul Evolio a pregatit un nou gadget pentru amatorii de filmari in format 360 de grade — iSmart 360, o camera sport echipata cu senzor optic de 16MP Sony IMX 179 si obiectiv de tip fish-eye, care permit realizarea de videoclipuri la 360 de grade in format 2.448 × 2.448 pixeli si la 30 de cadre pe secunda.

„Piata camerelor video se afla in plin avant, in primul trimestru al anului 2017 inregistrandu-se o dublare a cantitatilor vandute fata de aceeasi perioada a anului trecut. In acest context, dar si din dorinta de a ne extinde portofoliul pe segmentul action camera, am mizat foarte mult pe noutate si calitatea componentelor hardware, dar si pe atribuirea unor functionalitati exceptionale noului produs iSmart 360. Astfel a rezultat o camera de actiune revolutionara, pe care am echipat-o cu senzor optic Sony, obiectiv de tip fish eye de 16MP si o aplicatie smart ce permite multiple optuni de fotografiere si filmare. Clipurile video si fotografiile realizate cu iSmart 360 au o claritate sporita si sunt redate in format 360 de grade la o calitate de exceptie. ” – declara Mugur Stefan, VP Sales & Marketing Evolio.

De asemenea dispune de un display de aproximativ 1″, o baterie de 1.100 mAh care ofera pana la 120 de minute de filmare neintrerupta si vine si cu slot pentru carduri micro SD de pana la 64GB. Carcasa acestei camere este rezistenta la apa, astfel ca se pot efectua filmari subacvatice de pana la o adancime de 30 de metri.

Aceasta camera Evolio iSmart 360 poate fi controlata cu ajutorul unei aplicatii ce se instaleaza pe un smartphone (disponibila atat pe Android cat si pe iOS), deoarece dispune de conexiune Wi-Fi, HDMI si micro USB. Utilizatorul beneficieza astfel de multiple optiuni de fotografiere si filmare, respectiv: modul Panoramic 360 °, modul VR, modul Square, modul Round, etc.

Modul Panoramic 360 ° permite realizarea videoclipuri si fotografii la 360 de grade, in timp ce modul VR transpune utilizatorul rapid intr-o lume complet noua, insa pentru a experimenta realitatea virtuala este necesara utilizarea unui dispozitiv special de tip ochelari/casca VR.

Pe langa aceasta camera pentru pretul retail de 799 lei (sau prin precomanda la pretul promotional de 599 lei pentru primele 50 de precomenzi efectuate prin magazinul producatorului care vor primi cadou si o pereche de ochelari VR gratuit), clinetul primeste un kit complet de accesorii de prindere/montare a camerei.