Switch 5 si Switch 3, noile notebook-uri 2-in-1 de la Acer cu Windows 10

Acer va lansa astazi, 27 aprilie, la New York (de la ora Romaniei – 18:00), o noua serie de gadgeturi printre care se vor regasi si notebook-urile 2-in-1 di gama Switch: Acer Switch 5 si Switch 3, care ruleaza sistemul de operare Windows 10 si beneficiaza de un design versatil pentru o mai mare eficienta on-the-go (in deplasarile in interes de serviciu).

Daca Acer Switch 5 are la baza inovatiile de top ale predecesorului sau, Switch Alpha 12, oferind o experienta de utilizare silentioasa (fara ventilator) prin intermediul sistemului de racire Acer LiquidLoop si o performanta excelenta cu procesoare din generatia VII-a Intel Core i7; Acer Switch 3 se caracterizeaza prin design-ul 2-in-1 bine echilibrat, ecran de 12.2”, procesoare Intel si un sistem de racire silentios fara ventilator.

Cu ajutorul standului patentat Acer cu autoreglare, unghiul de vizualizare al Switch 5 poate fi ajustat cu usurinta, oferind confort suplimentar in orice context. De asemenea, Switch 5 utilizeaza sistemul de racire fara ventilator, proprietar Acer, LiquidLoop™, pentru a mentine functionarea eficienta, fara zgomot, fiind astfel ideal pentru spatii comune, cum ar fi salile de intalniri si birourile deschise. Design-ul fara ventilator permite procesoarelor puternice Intel Core din generatia 7 sa ofere performante excelente si o durata de viata a bateriei de 10,5 ore.

Noul Switch 5 are un sasiu din aluminiu anodizat, elegant si modern, iar cu ecranul tactil wide FullHD+ de 12″ cu tehnologie IPS, dispozitivul ofera o rezolutie impresionanta de 2160×1440, cu suportul Intel HD Graphics 620. Utilizatorii se vor bucura de culori vii si detalii clare, importante pentru video si divertisment. Acer TrueHarmony™ si amplificatorul inteligent ofera performante audio imbunatatite, pentru claritate si volum crescut, care vin in completarea calitatii exceptionale a ecranului.

Switch 3 ofera flexibilitate 2-in-1 la buget accesibil

Switch 3 ofera utilitate si performanta excelente studentilor, familiilor si oricui cauta un produs cu un foarte bun raport calitate-pret. Dispozitivul ruleaza pe procesoare Intel® Pentium® si Intel® Celeron® care ofera performante zilnice solide si o durata de viata a bateriei de pana la 8 ore. Afisajul de 12.2″ este proiectat pentru a oferi o precizie incredibila si o experienta touch in 10 puncte. Are un unghi larg de vizualizare, de 178 de grade, si o rezolutie FullHD de 1920×1200, cu tehnologie IPS. Difuzoarele frontale completeaza experienta de vizionare cu volum si calitate audio imbunatatite, pentru tonuri bogate, expresive. Carcasa metalica eleganta are un design distinct, subtil si elegant.

Acer Switch 3 a fost premiat cu Red Dot Award: Product Design 2017, unul din cele mai prestigioase premii pentru design-ul de produs.

Design-ul flexibil 2-in-1 ofera si tastatura detasabila

Ambele modele Acer Switch 5 si Acer Switch 3 sunt livrate impreuna cu o tastatura ce poate fi atasata prin intermediul unui sistem magnetic ultra-securizat si care poate fi ajustata la un unghi ergonomic, in functie de preferintele utilizatorilor. Tastatura de la Switch 5 este iluminata, pentru confort sporit in contextul utilizarii in medii intunecate si are o grosime de doar 5.85 mm

Standul de sustinere are forma literei U, este elegant si stabil si poate fi ajustat cu usurinta la un unghi de pana la 165 de grade. In plus, Switch 5 poate fi ajustat fara efort, cu o singura mana, datorita standului auto-retractabil. Ambele sisteme functioneaza cu Acer Active Peni, care suporta palm rejection si 1024 nivele de senzitivitate la presiune.

Subtire, usor, pregatit pentru a fi conectat

Switch 5 si Switch 3 sunt disponibile cu optiuni variate de stocare si memorie. Switch 5 este echipat cu un SSD PCIe de 256GB sau 512GB si pana la 8GB LPDDR3 SDRAM. Switch 3 are memorie eMMC de 32GB, 64GB sau 128GB si pana la 4GB LPDDR3 SDRAM. Ambele modele sunt echipate cu un port reversibil USB 3.1 Type-C pentru transfer rapid de date, partajare video sau alimentarea altor dispositive.

Acer Switch 5 este subtire si usor, cu dimensiuni de doar 292 (L) x 201.8 (A) x 12 (I) mm si o greutate de doar 1.27 kg (tableta cu tastatura atasata). Tableta Switch 5 masoara doar 9.6mm pe inaltime si cantareste 0.92 kg. Switch 3 masoara doar 295 (L) x 201 (A) x 16.3 (I) mm, cu o greutate de 0.9 kg (tableta cu tastatura atasata). Tableta Switch 3 masoara doar 9.95mm pe inaltime si cantareste 0.9 kg.

Acer Switch 5 va fi disponibil in Europa din luna iunie, la preturi incepand de la €1,100, in timp ce modelul Acer Switch 3 va fi disponibil la preturi incepand de la €500.