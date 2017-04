Acer lanseaza Leap Ware, un smartwatch dedicat zonei fitness

Acer lanseaza Leap Ware, smartwatch-ul care iti pune un antrenor de fitness personal virtual pe incheietura mainii pentru un pret modic.

In cadrul aceluiasi eveniment care a avut loc pe 27 aprilie, la New York, producatorul taiwanez Acer a anuntat lansarea pe piata de wearables a smartwatch-ului Leap Wear, care se doreste a fi un el de antrenor de fitness virtual personal.

Ceasul beneficiaza de un cadran de 42mm in diametru si vine cu bratari cauciucate de 20mm pe bleumarin sau maro, dar se poate atasa (dupa preferinte) orice tip de curea cu aceasta dimensiune. Ceasul vine cu certificare IPX7, ceea ce inseamna ca e rezistent la apa.

Multumita unui numar considerabil de senzori si a algoritmilor de care beneficiaza, smartwatch-ul Leap Ware poate monitoriza pulsul, rezistenta la efort, nivelul stresului / a oboselii si nivelul radiatilor ultra-violete la care se expune utilizatorul.

Acer va incepe comercializarea smartwatch-ului Leap Ware in Europa (probabil si in Romania) din trimestrul al III-lea, iar pretul lui se va invarti undeva in jurul a €140.