Samsung anunta disponibilitatea telefoanelor Galaxy S8 in magazinele din Romania

Samsung anunta disponibilitatea telefoanelor Galaxy S8 in magazinele partenere producatorului din toata tara.

Daca pana la finalul acestei saptamani cei ce doreau sa achizitioneze un Galaxy S8 in Romania o puteau face numai prin precomanda, iata ca, incepand de astazi, 28 aprilie 2017, Samsung Romania, anunta ca, telefonul in varianta Galaxy S8 si Galaxy S8+ pe culorile Midnight Black (negru), Orchid Gray (violet) si Artic Silver (argintiu) sunt disponibile fizic in magazinele partenere producatorului sud coreean.

„Cele mai noi smartphone-uri Samsung au ajuns de astazi in magazinele partenerilor nostri. Acestea au fost primite cu mult entuziasm de utilizatori, fapt ce se reflecta si intr-un numar record de precomenzi inregistrat la nivelul intregii piete. Suntem increzatori ca noile Galaxy S8 si Galaxy S8+ vor fi anul acesta smartphone-urile cu cea mai buna evolutie din portofoliul nostru”, a declarat Cristian Cojocaru, Head of IM Samsung Electronics Romania.

Asadar, ambele modele (cu ecran de 5.8, respectiv 6.2 inci) pot fi achizitionate direct din magazinele de retail sau din cele ale operatorilor telecom din toata tara.

Noile varfuri de gama de la Samsung se remarca prin design-ul futurist cu sticla curbata, ecranul Infinity de mare rezolutie si claritate a imaginii, prin noile procesoare construite prin procedeul tehnologic de 10nm — Snapdragon 835 si Exynos 9 (fiind primul telefon echipat cu un astfel de chipset), vine cu rezistenta la apa, incarcare rapida prin cablu si incarcare wireless a bateriei, precum si viteze de transfer de pana la 1Gbps (acolo unde reteaua operatorilor telecom o permite).

Pretul de pornire al noilor varfuri de gama Samsung Galaxy S este de 3.500 lei si creste in functie de modelul ales si de dotarile optionale alese de client. Producatorul pune la dispozitie si o serie de accesorii oficiale, special create pentru noile telefoane S8.