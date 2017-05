Tenda AP4 Review (300Mbps Wireless N Access Point)

Tenda AP4 Review, un access point versatil ce poate fi utilizat si ca router wireless, dar si ca punct de imbunatatire a semnalului in zonele mai greu accesibile.

La noi, in redactie, ne bazam pe un router wireless Asus, care ne ofera posibilitatea conectarii mai multor gadgeturi (telefoane, tablete, laptopuri, PC Desktop, etc) simultan la Internet, insa am observat ca in anumite colturi (mai multe incaperi) semnalul nu este la fel de puternic, astfel ca am decis sa instalam un access point (pentru cei care nu sunt familiarizati cu acest termen — access pointul este un dispozitiv ce poate prelungi raza de acoperire cu semnal radio wireless) care sa creasca semnalul radio in anumite colturi ale cladirii unde semnalul Wi-Fi este mai slab din varii motive (distanta maxima pe care poate emite semnal radio un router, pereti din beton grosi, alte dispozitive care pot bruia semnalul s.a.m.d).

Astfel, am ales access pointul wireless Tenda AP4, care poate prelua si imbunatati semnalul retelei noastre wireless, deoarece el poate fi utilizat in diferite scenarii: in apartamente cu 3-4 camera, vile cu garaj, supermarketuri, in hale (depozit), iar pentru un echipament de retea cu multiple functionalitati (router wireless si access point) are un pret accesibil.

Haideti, sa vedem ce ofera acest Tenda AP4.

Design / Aspect

Access pointul Tenda AP4 beneficiaza de un design placut si usor inclinat, cu partea frontala foarte subtire, iar partea din spate fiind ceva mai groasa deoarece acolo sunt amplasate porturile RJ-45 (PoE/LAN), antenele detasabile si portul AC. Realizat in mare parte din material plastic solid AP4 vine cu doua antene detasabile (5 dBi), care alaturi de dunga rosie desenata de jur imprejurul carcasei si de gurile de aerisire (grilaj) aduc un plus estetic designului acestui echipament de retea multifunctional.

In pachetul in care este livrat access pointul wireless 300Mbps Tenda AP4, se mai gasesc urmatoarele: 1 x PoE injector, 4 x suruburi pentru montarea injectorului, cablu ethernet, adaptoprul de 9V= 0.6A pentru priza 220 volti si ghidul de utilizare si setare a dispozitivului (vezi foto mai jos).

Hardware

Ce e interesant la acest access point versatil, e ca el poate fi montat pe perete chiar si in locuri unde nu avem la indemana o priza, multumita asa-numitului injector PoE care permite conexiune prin cablu Ethernet (de retea), si apoi, el poate fi mai departe conectat la o sursa de curent dupa cum se poate observa si in imaginea demonstrativa de mai jos.

Spuneam ca Tenda AP4 poate fi utilizat in primul rand ca router wireless oferind viteze de pana la 300Mbps prin conexiune Wi-Fi 802.11 b/g/n, permitand mai mult de 20 de gadgeturi sa se conecteze in acelasi timp. El mai poate fi utilizat ca, in cazul nostru, drept access point pentru imbunatatirea semnalului in zonele cu acoperire mai slaba in interiorul cladirilor sau ca adaptor wireless ce poate fi conectat la o retea locala prin cablu de retea (la un switch). Pentru o experienta desavarsita cu acest dispozitiv, producatorul recomanda utilizarea lui in paralel cu alte produse din gama Tenda, cum ar fi router-ul wireless Tenda D303, routerul wireless cu 3 antene Tenda F303 sau adaptorul wireless W322U, dar poate functiona la parametri normali si in tandem cu echipamente a altor producatori din zona de retelistica wireless.

In partea frontala (mai subtire a dispozitivului) sunt pozitionate LED-urile care ne afiseaza in ordine (leduri verzi) activitatea conexiunilor: SYS, WPS, Bridge, WiFi, LAN1 si LAN2. Iar in ceea ce priveste securitatea oferita de Tenda AP4, el permite criptare WEP 64/128, WPA-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 si WPA2-PSK.

Instalarea si setarea acestui dispozitiv Tenda AP4 este foarte simpla, astfel ca, in doar cativa pasi simpli el poate fi setat chiar si de catre un incepator, deoarece meniul si pasii de urmat sunt usor de inteles. Pentru mai multe informatii vizitati site-ul producatorului. La nevoie, de aici puteti descarca versiunile de firmware disponibile pentru modelul AP4.

Concluzie

In perioada testelor noi l-am utilizat ca access point, dar poate fi utilizat si ca router wireless pentru acasa, in locatii de tip magazin sau ca router ce poate prelua semnal radio si transmite apoi prin cablu de retea la un switch (retea locala) pentru ca reteaua respectiva sa beneficieze de acces la internet la viteze de pana in 300Mbps.

Tenda AP4 nu se adreseaza clientului care este interesat de un ping foarte bun in jocurile online, ci celor care il vor utiliza pentru acces usor si comod la internet wireless, precun business-uri de tip depozit, baruri, cafenele, magazine ori supermarket-uri, dar si utilizatorului de internet casnic (acasa) care nu necesita viteze mai mari de 300Mbps.

Plusuri:

versatil (3 functionalitati in 1)

design placut si subtire

poate fi montat pe perete chiar si in locuri unde nu exista acces la priza 220

Minusuri:

nu dispune de conexiune Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, ci doar b/g/n

Access pointul Tenda AP4 este disponibil in magazinele de retail partenere producatorului la un pret de pana in 150 lei. Noi va recomandam oferta celor de la eMAG, unde il gasiti la pretul de 109 lei.