Cum imi protejez ochii de lumina albastra emisa de ecranul gadgeturilor?

Este bine cunoscut faptul ca majoritatea gadgeturilor actuale sunt echipate cu un ecran care emite lumina albastra, lumina care ne poate slabi vederea in timp, iar cei mai expusi suntem noi, cei care muncim si utilizam calculatorul, smartphone si televizorul mare parte din zi si din noapte.

Pentru a evita expunerea indelungata a ochilor la acest tip de ecrane, ne-am gandit ca veti gasi util un ghid care sa reduca intr-un fel sau altul acest risc de slabire a vederii. Ghidul vine in urma procentului foarte mare de oameni care au probleme de vedere si se folosesc de o pereche de ochelari (in unele cazuri lentile) pentru a putea vedea limpede informatia afiasta pe ecranele acestor gadgeturi, tocmai din cauza expunerii indelungate a ochilor.

1) Primul lucru pe care va sfatuim sa il faceti este sa mentineti o distanta de minim 60-70 de centimetri fata de ecranul care emite aceasta lumina albastra. De asemenea, e indicat sa priviti de sus in jos catre ecran. Ecranul ar trebui sa fie pozitionat undeva la 10-12 centimetri sub linia privirii noastre si pe cat posibil evitati sa priviti la aceste ecrane pe intuneric.

2) Clipiti des si incercati sa faceti pauze la fiecare 20-30 de minute, deoarece atunci cand utilizam calculatorul si suntem atenti la continutul afisat pe ecran uitam sa mai clipim, astfel ochiul se deshidrateaza si devine uscat. Privind ore intregi pe o distanta atat de scurta (la un ecran) poate afecta muschii ochiului, motiv pentru care e indicat ca la intervale de 20-30 de minute sa priviti in alta parte si la o distanta de cativa metri timp de cateva zeci de secunde pentru a le permite muschilor ochilor sa se relaxeze.

3) In cazul in care scrisul devine obositor ochilor, este indicat sa ajustati marimea textului afisat pe ecranul gadgetului utilizat, pentru a evita fortarea muschilor ochiului.

4) Recomandam ajustarea intensitatii luminozitatii ecranului la care priviti cu orele zilnic sau montarea unui filtru de protectie anti-stralucire. Stralucirea acestor ecrane poate afecta ochii pe termen lung. Sunt zile cand simtim ca ochii sunt obositi sau chiar ajungem sa avem dureri de cap, astfel ca ajustarea luminozitatii poate reduce acest risc.

5) Aveti grija unde asezati pe birou materialele ajutatoare (o carte, documente, notite, etc) atunci cand lucrati la calculator, deoarece pozitionarea incorecta poate fi obositoare ochilor. E indicat ca intotdeauna acest timp de obiecte sa fie pozitionate intre monitor si tastatura de pe birou. Adica, nici prea jos sub linia de privire catre monitor (nu sub tastatura), nici prea in lateral stanga sau dreapta, deoarece de fiecare data cand mutam privirea de pe ecranul calculatorului catre o bucata de hartie cu text sau invers, muschii ochilor sunt fortati sa-si ajusteze focusul pentru a distinge textul.

Acestea sunt primele masuri pe care le puteti lua pentru a va proteja ochii, daca sunteti o persoana care sta des cu nasul in monitor, in ecranul telefonului sau la pe televizor.

